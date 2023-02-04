民進黨稱「蔡英文高度重視居住正義、低薪」　鄭麗文：天大笑話

▲鄭麗文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫昨記者會中，點出房、物價上漲與低薪等問題，遭民進黨批對行政院長陳建仁的新內閣團隊噴政治口水，並說總統蔡英文一直高度重視居住正義、低薪問題。對此，國民黨立委鄭麗文今（4日）反嗆「天大的笑話」，低薪、居住正義問題天天上演，一天比一天還要讓人寒心，蔡政府真的有看見嗎？

朱立倫昨國家政策研究基金會董事長身分，舉行「元宵吃湯圓，通膨吞薪資：人民痛苦何時了」記者會，指出政府大內宣經濟成長率很高，台灣人均GDP可能超過韓國，但現實上是民眾實質薪資已經連續數月負成長。朱立倫也說，房價、物價漲不停，加上停電缺電還有低薪，都與民生經濟相關，如果政府連民生物價問題都無法解決，這個政府還能得到人民的信任與支持嗎？

但民進黨新聞部主任張志豪則說，蔡英文及行政團隊一直高度重視年輕世代所關心的居住正義、低薪等問題，相信陳建仁內閣也會在過去的政策基礎上，持續提出改革方案，穩定經濟環境，同時改善相關問題，但也希望國民黨和朱立倫不要成天只會對新內閣噴政治口水、扯後腿，朝野團結合作才能解決問題，也才是人民的期待。

對於民進黨的回應，鄭麗文4日在臉書提及蔡英文2012年在臉書發布的「這四年你過得好嗎？」影片，並批評，10年後民進黨說著蔡政府高度重視年輕世代的居住正義、低薪問題，看起來就像是一則天大的笑話。

鄭麗文說，北漂青年領著低薪住在小小的租屋處、外食費節節升高，甚至昨天也發生弱勢悲歌，中和傳出一家四口有三人因為生病及飢餓而死亡，甚至成為了乾屍。低薪問題、弱勢問題、居住正義問題天天上演，一天比一天還要讓人寒心，蔡政府真的有看見嗎？這就是蔡政府所謂的高度重視？在野黨說低薪問題，執政黨卻說是噴政治口水？

鄭麗文也指出，根據主計總處2022年12月21日發布的2021年受僱員工全年總薪資統計結果，2021年受僱員工全年總薪資含經常性與獎金等非經常性薪資，中位數為50.6 萬元，雖然比2020年增加5000元，但國內有多達半數、約406.5萬人月薪不到4.2萬元。

鄭麗文表示，在蔡政府任內，國人薪資就是低於平均薪資，「說低薪，真的有說錯嗎？還是因為現在就是民進黨說的經濟二十年最好，誰低薪了？」更別提，陳建仁拜會立法院各黨團時，也提過自己女兒常抱怨低薪問題，低薪早就已經是現在這個世代大家最有感的議題，難道行政院長說低薪問題，也是在噴政治口水嗎？