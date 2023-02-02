元宵節「熱銷湯圓榜單」大公開　經典口味賣贏花生穩居霸主

▲元宵節即將到來，不少人會吃元宵或湯圓應景過節。（圖／Unsplash）

記者洪菱鞠／台北報導

元宵節將近，湯圓買氣再現，該吃鹹湯圓、芝麻還是花生，在網路上掀起不同口味派系的擁護戰，網購業者觀察近期銷售量成長了3成之外，同步公開熱銷湯圓榜單，僅管芝麻與花生買氣不分軒輊，從整體來看，香濃滑口的芝麻口味還是略勝一籌，再度蟬聯第一名寶座，並以桂冠湯圓人氣最高，鹹湯圓、堅果等口味亦熱賣上榜。

元宵節除了賞花燈，還會應景吃個元宵或湯圓，象徵團圓、圓滿，東森購物網依據站內消費數據統計熱賣TOP 5，依序是：老爸ㄟ廚房 內埔老街手工古法客家鹹湯圓、桂冠花生湯圓、桂冠小湯圓、紅豆食府 團圓堅果湯圓、國宴主廚水蛙師 花好月圓銀耳甜湯，而過往偏好鹹湯圓的人多一些，現在鹹甜口味銷售占比各半，各有所好。另外，今年也有創新口味上市，九如商號與老媽家聯名推出的椒麻鮮肉湯圓，推薦給喜歡嚐鮮或吃辣的人。

蝦皮購物網羅桂冠、鮮芋仙、巧食家等店家，集結超過10種口味的熱銷湯圓端出最低3折優惠，同時指出站上芝麻湯圓的搜尋量及銷售量皆勝過花生湯圓，從熱銷湯圓榜單來看，相較去年以甜口味霸佔排行榜外，今年賣最好的仍以芝麻口味為榜首，紅豆食府 團圓堅果湯圓則以傳統芝麻與花生口味，再加上堅果的多層次口感，榮登熱銷榜第二名，評價兩極的鹹湯圓在今年排行中也佔有一席之地。包含芋頭、地瓜等新奇口味，亦成為民眾熱愛嚐試的口味之一。

樂天市場表示，消費者選購湯圓時普遍喜好經典口味，站上最熱銷的仍為桂冠芝麻湯圓、桂冠花生湯圓，而像是包餡小湯圓因小巧好入口、份量小負擔也較輕，買氣相較去年冬至提升，其他受歡迎的口味還有抹茶、鮮肉等，現在搭配「閃光購物節」活動，多款美食甜點下殺5折起，2/1～2/14天天無限量領取優惠券，最高現折500元。