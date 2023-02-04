零下2℃大解放…妹子「穿香辣比基尼」跪地熱舞　1舉動網友心疼

▲河南一女子進村表演穿著暴露。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

據貴州廣播電視台「百姓關注」影片報導，2月2日，有網友發布河南許昌鄢陵縣一村莊內，有女子穿著暴露進行表演的影片引發關注。畫面顯示，一名比基尼辣妹雙膝跪在舞台上，拿起一提啤酒往全身噴灑，舞台下方，有小孩在一旁觀看跑來跑去。

影片發布者稱，村里有老人過壽或者孩子考大學會請演出公司搭台表演慶祝，價格不便宜，一場下來得3、5千元（人民幣，下同）。據查詢發現，許昌夜晚最低溫度為-2℃。

目擊者透露，一般到這種衣著比較暴露的節目時，家長都會將小孩攆回家，「這個就是歌舞團表演，一般前面就是唱歌跳舞，常規一點的，之後就是穿著比較暴露的這種表演，然後還會拿著啤酒打開往頭上倒。不過一般這種時候，大人們會先把小孩攆走。影片裡的這些小孩都是沒跟著大人，自己跑出來看的。」

3日，當地縣政府回應，暫未了解到此情況，將通知相關部門著手了解並處理。

網友看到後留言稱，「真的苦，只看到苦」、「這大冷的天賺這個錢真不容易」、「雖然不那麼雅觀，但是莫名心酸好不容易的感覺」、「辛苦錢，比網紅們臥室裡扭幾下就要打賞的好」、「你不得不承認很多人都在為生活苦苦奔波，人都想站著把錢給掙了。台上的她，是女兒，是妻子，甚至又是位媽媽，只有敬重，靠自己能力掙錢，不丟人」。