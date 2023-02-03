新北捷運三鶯線「彩虹通廊」　網紅打卡拍照新熱點

▲新北捷運三鶯線鶯歌車站「彩虹通廊」。（圖／新北市捷運局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

捷運三鶯線串聯新北市土城、三峽、鶯歌等行政區，全線採高架設計，共設置12座車站，其中LB08鶯歌車站北側的「彩虹通廊」可連通台鐵的鶯歌火車站，讓行經的市民可感受到陽光灑落照映地面上的繽紛色彩，成為網紅打卡拍照新熱點，同時也串聯「三鶯文創整合計畫」各個景點，提供民眾更便利參訪路徑。

銜接捷運鶯歌車站及台鐵鶯歌火車站的「彩虹通廊」，其設計意象是以鶯歌磚牆為構想，鋪面採黃、褐、紅系人字形高壓磚，牆面採清水磚牆及仿石漆等，以清玻璃搭配烤漆玻璃（黃、綠、藍、紅），在陽光直射下各色彩灑落於地面，將映射出繽紛的彩虹，塑造出廊道的活潑及美感。

▲彩虹通廊連通道至鶯歌車站。

捷運鶯歌車站是三鶯文創整合計畫的交通節點，由車站向北銜接「彩虹通廊」連通臺鐵鶯歌火車站，車站向南以鋼構「連通空橋」連通「新北美術館」。此「通廊．空橋」已於2022年11月底完工，預計於年後配合美術館開放啟用，屆時民眾可由台鐵鶯歌火車站步行至新北美術館，距離600公尺，步行約7分鐘時間，大幅縮短民眾通行距離與時間。

捷運局長李政安，捷運三鶯線全長14.29公里，目前12座車站及出入口均全面展開施工，並陸續進場施作裝修、水環工程及核心機電設備裝設、測試等作業，機廠進行整地及軌道鋪設時程，首列車預計於2023年中進廠。捷運三鶯線全力趲趕工進，期能提供新北市民更便利便捷的軌道運輸工具。