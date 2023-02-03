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冬去春來新氣象　新北農會盛大慶祝「農民節」

▲新北農會隆重慶祝「農民節」。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局長李玟出席林口區農會農民節。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「立春」為24節氣中第1個節氣，代表凜冬過後、春臨大地，正逢春耕良機，古時更有天子率領百官，進行迎春祭典及親自下田播種的盛大儀式，因此將農民曆「立春」定為「農民節」，新北市各級農會都會在立春前後辦理頒獎典禮及慶祝活動，新北市政府農業局也到場祝賀，感謝農友對農業的付出，帶給消費者最新鮮、最健康、品質最好的農產品。

今年度「農民節」為國曆2月4日，新北市各級農會陸續辦理農民節慶祝活動，邀請在地優秀農友到場共襄盛舉，除邀請家政班、幼兒園等地方團體帶來精彩表演活動炒熱氣氛，當天也舉辦頒獎典禮，為新北各區優秀農事小組組長、農民、家政班班員、指導員、四健會會員及其他農業推廣有功人員頒發獎狀，對優秀的農業工作者獻上最高敬意。

▲新北農會隆重慶祝「農民節」。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局至農民節大會為績優農友頒獎。

林口區農會理事長莊政偉表示，在社會及產業快速變遷的衝擊下，許多農民仍堅守崗位，如有機產銷班的農友張文棟所經營的耕畝田農產行，除了販售自家生產有機蔬菜，也協助其他班員販售多餘的蔬果，同時也跟金山、三芝等其他地區青農合作，豐富平常宅配的蔬菜種類，透過新北各地農友共同努力，創造共好經營模式，因此農會每年舉辦農民節，感謝所有認真打拚的農民朋友。

農業局長李玟表示，不只是在農民節感謝這些優秀的農友，為本市農業的付出及努力，農業局更將秉持「新北市做大事-農業健康式／市」的理念，與新北市各地區農會共同來打拚，為市民朋友提供最優質的農產，建構農業、市民及生態共好的永續大健康環境。

▲新北農會隆重慶祝「農民節」。（圖／新北市農業局提供）

▲今年度「農民節」為國曆2月4日，新北市各級農會陸續辦理農民節慶祝活動。

▲新北農會隆重慶祝「農民節」。（圖／新北市農業局提供）

▲林口區農友張文棟經營耕畝田農產行。

▲新北農會隆重慶祝「農民節」。（圖／新北市農業局提供）

▲林口有機產銷班農友張文棟耕種有機蔬菜。

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