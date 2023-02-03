新北三重永德段社宅發布實施　完工後增1068戶社會住宅

▲三重永德段社宅基地位置圖。（圖／新北市城鄉局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市府與中央合力推動社會住宅，其中三重永德段社宅案經城鄉局全力協助與加速作業後，於2023年1月18日完成都市計畫變更作業並發布實施，後續由國家住都中心規劃興建，預計可提供三重地區約1068戶優質且友善的社會住宅。

城鄉局長黃國峰表示，興辦社會住宅為中央與地方政府住宅政策重點工作項目，因應三重區社會住宅用地需求，新北推動社會住宅個案變更作業，三重永德段社宅1年內完成新北市都委會、內政部都委會審議通過，並發布實施。

黃國峰指出，本次變更位置位於三重區永德段的乙種工業區及綠地用地，總面積約1.5公頃，將變更為機關及社會福利設施用地，未來會配合地方公益設施需求，以多元服務項目來滿足地區民眾，將有助於鼓勵青年人口在地就業及生活。

▲三重永德段社宅變更示意圖。（圖／新北市城鄉局提供）

除了三重永德段社宅都計變更完成發布外，三重內還有2處社宅基地，也同步辦理都市計畫變更作業。城鄉局都市計畫科長鄭博仁指出，位於二重疏洪道重劃區範圍內的五谷王段、三重段社宅案，新北市府已於2023年1月16日提報內政部都委會審議，三重有望再添約300戶社會住宅。

鄭博仁說，為能提供更多優質社會住宅供市民入住，新北市府與內政部營建署、國家住都中心及財政部國有財產署，通力合作盤點新北市轄內具變更可行性的國有土地，優先提供社會住宅使用，且類此案件透過都市計畫變更為機關及社會福利設施用地，未來將規劃多元公益設施空間，使土地使用效益更具彈性。