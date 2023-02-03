▲新北市圖推親子鬧元宵，平溪分館另類收心迎開學。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市立圖書館平溪分館結合在地獨特的天燈文化，於3日至12日推出應景「親子鬧元宵」開學活動，除了讓親子能感受元宵節的氣氛，同時為學童收心。另配合11日於平溪國中舉辦的新北市天燈節，當天延長開館時間至晚間9點，活動期間借5本書還可免費兌換限量咖啡。

新北市立圖書館王錦華館長表示，每年「平溪天燈節」總是吸引大批遊客前往，緊鄰平溪支線鐵道的平溪分館，擁有視野極佳的觀景窗，不但可以一邊閱讀，一邊欣賞臺灣最美的平溪支線彩繪火車，還可以觀賞每年元宵限定的天燈齊放美景。元宵節過後即將開學，平溪分館規劃「親子鬧元宵」DIY，以及「天燈翻翻樂」活動，帶領孩子體會節慶意義，同時為開學準備做收心操！

平溪分館「親子鬧元宵」活動，包括「藍鵲迎春」窗花DIY，3日至12日只要親子一同入館，即可免費領取窗花手作材料包1份；平溪分館也準備應景的「祈福平安小天燈」，小朋友可以自行DIY，認識天燈的構造與由來；活動期間，只要申辦借閱證，即可參加「兔來運轉」扭蛋活動，有機會可以扭到祈福小天燈、開運黑金瓶、環保動感音箱、以及超商禮券等；借5本書還可免費兌換限量咖啡。另外還有「天燈翻翻樂」小小知識家活動，讓小朋友認識平溪在地特色。

另外，青少年圖書館5日及12日也推出充滿濃濃年味的「春鬧6-安坑揚舞迎玉兔」藝術閱讀活動，新店在地藝術家將帶來包括薩克斯風、二胡與現代舞等多元風格的音樂舞蹈展演，還有在地店家、藝術文化團體等一同參與的在地藝文市集，現場並免費提供浴衣、花藝及流體畫等多項體驗活動；詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」官網查詢。