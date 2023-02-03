獨／人倫悲劇！新北一家4口3人成乾屍…失智父伴屍過年餓壞了

▲▼新北發生一樁人倫悲劇 。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

人倫悲劇！新北市一處「高關懷住家」因久未出門，鄰居察覺有異通報里長，公部門今天中午12時破門揭開一樁家庭悲劇。年約80歲老母親，和另2名50多歲兒子明顯死亡遺體呈乾屍狀，一家4口僅剩83歲失智父還活著，目前社福單位已接手處理後續事宜，詳情事發情形仍待釐清。

據了解，這戶「高關懷人家」，由年約近80歲老母親為主要照顧者，她長期照顧2名因病、生活無法自理的兒子。近年，她的丈夫罹患嚴重失智症，她丈夫除「公式化煮粥」外，已幾乎失能且完全不認得任何家人，所有重擔都由老母親一人承擔。

據現場狀況研判，主要照顧者、年約80歲老母親疑似因病最先死亡、猝死倒臥床上，遺體已風乾，另2名無法自理的兒子因無人照料，身形消瘦，倒臥客廳地板上死亡，大兒子和母親遺體已完全風乾，而小兒子則呈「半腐爛半乾」狀態。

事後，公部門帶著83歲楊姓失智老翁說明案情，但老翁一句話也說不出來，他整個人餓壞了，只能一口一口吃著八寶粥，令承辦人員相當辛酸與不捨，目前新北市府社會局已接手，詳細事發原因仍待釐清。

新北市議員金瑞龍表示，這間房子是該戶人家，但因為失智翁已無法自理，目前他正在媒合民間、市府資源幫忙這戶人家，社會上有許多弱勢需要幫忙，希望各界伸出援手幫忙更多有需要的人。