未來一周降雨3階段變化！一圖看降雨熱區　「連三波東北季風接力」

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

未來一周天氣變化大，不但有三波東北季風接力來襲，雨勢將持續6天，未來一周降雨出現三階段變化，其中明天補班日(2/4)北部、東半部有雨，中部也有零星降雨；周日元宵節(2/5)雨區擴大，3分之2台灣有雨；下周二(2/7)又有東北季風，北部、東半部持續降雨。

氣象局預報員趙竑表示，未來一周天氣變化很大，一周內有三波東北季風，包括明天(2/4)、下周二(2/7)、下周五(2/10)。

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趙竑指出，明天補班日(2/4)受東北季風影響，華南雲雨區東移，北部、東半部地區有局部短暫雨，中南部雲量多，中部地區有零星短暫雨。周日元宵節(2/5)東北季風減弱及華南雲雨區東移，中部以北、東半部局部短暫雨，將出現綿綿細雨天氣；下周一(2/6)鋒面通過，中部以北、東半部會有陣雨，其他地區為多雲。

下周二(2/7)過後再迎一波東北季風，下周二至下周四(2/7~2/9)北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；下周五(2/10)東北季風再增強，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象局）

溫度部分，明天(2/4)為這一周溫度偏低的時候，不過西半部、宜蘭有15到16度，花東17到18度，白天北部、宜蘭、花蓮高溫回升到18度到20度，其他地區可到21度，南部更可到25度。

趙竑指出，未來一周後段半低溫沒有太大變化，若水氣稍微乾一點，高溫會再回升一些。