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台東元宵神明遶境祈福　51參與隊伍完成抽籤

▲112年台東元宵神明遶境祈福，51支參與隊伍今完成抽籤。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲112年台東元宵神明遶境祈福，51支參與隊伍今完成抽籤。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因疫情停辦2年，由台東天后宮主辦元宵傳統神明遶境祈福活動，今年恢復辦理，合計51隊伍報名參加，2日早上10點在縣府大禮堂完成抽籤、領取號碼牌。

▲112年台東元宵神明遶境祈福，51支參與隊伍今完成抽籤。（圖／記者楊漢聲翻攝）

民政處表示，民眾及遊客期待恢復舉辦遶境，為讓活動精彩可期、顧及秩序，縣府與天后宮共推遶境公約：2天遶境活動於晚間12點結束，沿途禁止設置臨時祭壇，學校及醫院周邊50公尺內不得施放鞭炮煙火，且不得施放過量或非法鞭炮煙火，補助參加遶境宮廟團體2萬元，但不守秩序時像是活動中脫離遶境路線、插隊、打架滋事、設置臨時祭壇、逾時不解散、抽籤後更換隊伍順序等，明年不予補助經費。

▲112年台東元宵神明遶境祈福，51支參與隊伍今完成抽籤。（圖／記者楊漢聲翻攝）

民政處進一步指出，遶境途中禁止設置臨時祭壇，但遶境途經的商家或民眾在不占用道路交通前提下可擺設香案，同時要確保安全第一，店家或民眾須使用合法鞭炮煙火，相關規定將於遶境前幾日沿途宣導。

台東天后宮說明，元宵傳統神明遶境祈福活動隊伍第1天中午走南北向，預訂當天晚上12點結束，第2天中午遶境隊伍於四維路集結後出發，以東西向遶行台東市區街道，預計晚間7點回到天后宮，接著炮炸寒單爺，隨後各廟宇陣頭隊伍再依續進廟參拜，預訂當天晚上12點結束。

今年遶境將新增於2月5日下午2點起，在台東市南京路舉辦陣頭聯演，邀請台東縣各廟陣頭、家將聯合演出，預計約20支隊伍參加，晚間還有一場炮炸寒單爺，透過陣頭、家將聯演，讓民眾及遊客欣賞傳統遶境文化。

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