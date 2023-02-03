瞄準開學季！年度熱銷筆電榜單大公開　ASUS熱銷總排名第一

▲網購業者公開年度熱銷筆電TOP10榜單，ASUS X515EP 15.6吋窄邊獨顯筆電熱銷總排名第一。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

春節連假結束，上班族開工後，學生族群緊接著也要準備重返校園，而打算拿過年紅包添購筆電設備或3C用品，在新學期應付線上學習或是做報告等各種課業需求的人，網購業者攜手品牌大廠推破盤價最低5折起，同步公開年度熱銷筆電TOP10作為選購指南參考。另外，外宿族必備的低價、多功、機動性高的家具及收納用品，把握現在入手可以賺到現省優惠。

搶攻筆電、桌機等開學3C購買熱潮，東森購物網祭出ASUS、Lenovo限時優惠，精選多款熱銷必買推薦，ASUS Laptop 15吋輕薄筆電直升16G記憶體、加1TB HDD硬碟容量，大開殺價2萬元輕鬆入手，另一款Vivobook 15吋輕薄筆電直升24G記憶體，特價只要22,490元；Lenovo ThinkPad L14 Gen3 14吋超值商務筆電，不到3萬元，同時祭出3C神助攻裝備特殺85折起，讓學生族有效率採購，荷包不用大失血。

蝦皮購物發現，用戶在挑選筆電時，以「效能」、「方便攜帶」、「售後服務」三大因素作為主要考量，價格區間以25,000至30,000元的筆電最受學生族群歡迎。在年度熱銷筆電榜單中，ASUS X515EP 15.6吋窄邊獨顯筆電以高性價比拿下熱銷總排名第一，現在活動優惠價主打2萬元有找；Acer Swift 5輕薄筆電及Apple Macbook Air 13吋，兩大深受女性消費者青睞的輕薄筆電則是位居2、3名。

▲Microsoft Surface Pro 9 觸控筆電擁有平板、筆電二合一功能。（圖／蝦皮購物提供）

另外，HP超品15s 15.6吋輕薄筆電12代星河銀、Microsoft Surface Pro 9平板筆電擁有平板、筆電二合一功能分別拿下4、5名，其他6～10名依序是Msi Sword 15 A12UC 014TW電競筆電12代、Acer Nitro5 15吋電競筆電12代、Microsoft Surface Laptop Go2輕薄觸控筆電、Acer Swift 1 14吋輕薄文書筆電、ASUS TUF Gaming 15吋電競筆電。蝦皮購物即日起攜手ASUS、Acer、MSI、HP、Microsoft、LG等6大筆電品牌，除了推破盤價週週輪番下殺5折起，每週五豪灑電競筆電5折券、2/2與2/3兩天限時加碼消費滿額抽16,888蝦幣。

生活市集則是針對外宿族必備的宿舍日常用品，如衛生紙、廚房紙巾、收納用品等，以及開學必備的3C商品如常居熱銷排行千元有找的Star Candy智能通話手錶、APPLE iPad Air 5特價79折起；松果購物即日起至2月19日祭出「租屋省空間」主題活動，以免運訴求為主打，精選一系列輕型不佔空間用品，例如多功能小茶几、椅子等，收納小物如無痕免釘收納組、角落收納盒等，以及外宿自煮必備如多功能快煮鍋、掛燙機、小型除濕機等，搭配松果居家日下單享8折起優惠。