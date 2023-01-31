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麥當勞、CITY CAFE開工限定優惠　2／2四大時段下殺1元起開搶

蝦皮購物「2.2開春購物節」麥當勞、CITY CAFE 下殺1元起（圖／翻攝自蝦皮購物官網）

▲蝦皮購物「2.2開春購物節」推出麥當勞、CITY CAFE等電子票券下殺1元起。（圖／翻攝自蝦皮購物官網）

記者洪菱鞠／台北報導

剛結束10天春節連假，上班需要一點小確幸，網購業者就在開工第一週祭出多項好康，不僅有開春紅包、免運券大放送，更準備了麥當勞、爭鮮及CITY CAFE等熱門電子票券限時殺，將於2/2這天四大時段開搶，咖啡、點心優惠價最低1元起，趕快記下時間，搶一波來幫忙療癒憂鬱心情。

把握春節最後優惠，東森購物網「新春嗨兔購」精選3C家電、生活日用、保健、美食等好康下殺，會員還可一鍵領全站折價券、天天抽紅包送東森幣最高888枚，下單選7-ELEVEN取件送熱四季春青茶、限量3,000份，不限金額消費還可獲得限量KFC & 必勝客優惠券，以及登記送PILI線上看7天影音體驗序號。

另外，東森購物推出全新線上麻將遊戲「麻將新森活」，使用東森幣兌換專屬遊戲幣，即可線上開桌，截至目前已吸引1萬多名會員參加，為了讓玩家玩得更過癮，即日起至2/28舉辦麻將全台爭霸戰，分為區域競賽和全台排行賽，玩家可自選戰區與全台各縣市好手PK，總獎額將送出超過30萬枚東森幣，全台排名前100名者再抽電動麻將桌。

東森購物線上麻將遊戲「麻將新森活」（圖／東森購物提供）

▲東森購物「麻將新森活」線上遊戲，玩遊戲同時還有機會賺取百萬大獎，即日起至2/28舉辦消費四重送活動。（圖／東森購物提供）

蝦皮購物「2.2開春購物節」即日起至2/1簽到天天領50元優惠券，2/2當天必攻略的優惠中，除了可以領3張全站299元起免運券，整天每小時再灑開工紅包、先用先贏，還有麥當勞、爭鮮及CITY CAFE等熱門電子票券下殺最低1元起，將於0點、12點、18點、22點四大時段開搶，不但能用1元爽吃蛋捲冰淇淋，漢堡、壽司、中杯拿鐵或大杯美式通通只要22元。

雅詩蘭黛、Apple等品牌旗艦店則有最低5折起優惠，雅詩蘭黛小棕瓶50ml流血價999元、富士多功能拍立得相機LiPlay優惠價2,222元、iPhone 14 Pro 128GB只要17,450元，開運黃金也下殺4折起，想把紅包錢換成喜歡的形狀，可以趁這波促銷購入。過年大吃大喝，即日起至2/2能於蝦皮購物活動頁免費領取World Gym 14日會籍體驗券，先領先贏。

生活市集也推出各式美食來撫慰開工心情，針對上班族的辦公室團購美食，推薦去年開工團購熱銷TOP 5，有來自大成食品鮮嫩多汁的黃金脆皮雞腿排、省錢必備每顆最低只要4元起的四海遊龍餃逐天下手工飽滿大水餃，大人小孩都愛的中山招待所頂級干貝蝦醬蘿蔔糕或紅酒桂花釀桂圓米糕，以及每日上班必來一杯的日本DRIP BAG濾掛式咖啡，最後是大魚大肉後必備幫助消化、調整體質的MIHONG高效益生菌酵素。即日起至2/12，下單再抽CHIMEI不鏽鋼厚片烤麵包機、日本SONGEN 3L不鏽鋼蒸煮烤多功能料理電火。

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