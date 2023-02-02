應援上班族提神收心　人氣咖啡箱購、大組數限時特價快囤貨

▲東森購物網推出咖啡飲品特惠活動價，為上班族應援打氣。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

開工首週就要補班，讓很多上班族覺得憂鬱，超商、手搖飲紛紛祭出咖啡飲品特惠幫忙療癒心情，對於需要靠咖啡提振精神的人，網購業者也針對即飲罐裝咖啡、即溶咖啡、咖啡豆或咖啡粉做限時特價來應援，不少人選擇下單箱購或大組數，直接買來放在辦公室，隨時想喝就喝。

年後重返工作崗位，東森購物網指出，沖泡咖啡飲品銷量明顯提升，業績提高6成以上，消費者平均每次購買1～2項咖啡商品，尤其大組數相對划算，品牌下殺折扣較深，吸引較多人下單，也多會一次採買2箱以上；銷售買氣最佳為即飲瓶裝咖啡、沖泡即溶咖啡，其次咖啡豆及濾掛咖啡不相上下。

網購買咖啡囤起來喝，哪些是人氣熱賣，東森購物網從站內銷售狀況進一步統計整理，最受歡迎的TOP 5分別是UCC BLACK無糖咖啡185g（30入）2箱、西雅圖 藍山風味拿鐵（21g x 100入）2盒、UCC冠軍監修綜合濾掛咖啡（10g x 10入）6盒組、黑松 韋恩特濃咖啡320ml（24入）、GEORGIA喬亞 滴濾無糖黑咖啡寶特瓶350ml（24入/箱）。針對人氣即飲咖啡、沖泡即溶濾掛，站上除了有開工促銷優惠，更推出限時東森幣擴大折抵8%，加碼享限量好禮。

搶攻開工提神收心商機，momo購物網即日起至2月13日祭出「開工價到」活動，即溶咖啡、濾掛咖啡、咖啡豆、即飲咖啡、茶包茶飲、能量飲料、保久乳、口香糖、零食與穀物等美食優惠3折起，再加碼兩大滿額登記送好禮，包含單筆消費滿1,000元當日可限量登記送箱裝冰青茶，或是單筆消費滿2,500元登記抽「GoPro」HERO11 Black全方位運動攝影機。momo卡友還享義美、萬歲牌、享食尚、黑沃、湛盧等十多大品牌最高回饋10%好康。

▲momo購物網祭出咖啡茗茶、能量飲品、解饞零食3折起，幫上班族速速找回最佳工作狀態。（圖／momo購物網提供）

momo購物網進一步根據銷售觀察分享，具隨沖隨飲便利性又實惠的即溶咖啡，最受上班族青睞，佔整體咖啡銷售佔比超過30%，好評商品如日本原裝進口「UCC」即溶黑咖啡、「西雅圖」貝瑞斯塔拿鐵咖啡、「星巴克」即溶咖啡；濾掛式咖啡以多種風味綜合組合最受歡迎，例如咖啡熱銷常勝軍「湛盧咖啡」、「Casa卡薩」世界莊園單品濾掛咖啡、「雀巢」金牌綜合濾掛咖啡組；咖啡豆則是另有一批死忠愛好者，像是「cama café」尋豆師精選咖啡豆、「金杯咖啡」女王咖啡豆、義大利原裝進口「illy」咖啡豆等為首選。