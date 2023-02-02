　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

應援上班族提神收心　人氣咖啡箱購、大組數限時特價快囤貨

東森購物網咖啡飲品特惠活動（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網推出咖啡飲品特惠活動價，為上班族應援打氣。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

開工首週就要補班，讓很多上班族覺得憂鬱，超商、手搖飲紛紛祭出咖啡飲品特惠幫忙療癒心情，對於需要靠咖啡提振精神的人，網購業者也針對即飲罐裝咖啡、即溶咖啡、咖啡豆或咖啡粉做限時特價來應援，不少人選擇下單箱購或大組數，直接買來放在辦公室，隨時想喝就喝。

年後重返工作崗位，東森購物網指出，沖泡咖啡飲品銷量明顯提升，業績提高6成以上，消費者平均每次購買1～2項咖啡商品，尤其大組數相對划算，品牌下殺折扣較深，吸引較多人下單，也多會一次採買2箱以上；銷售買氣最佳為即飲瓶裝咖啡、沖泡即溶咖啡，其次咖啡豆及濾掛咖啡不相上下。

網購買咖啡囤起來喝，哪些是人氣熱賣，東森購物網從站內銷售狀況進一步統計整理，最受歡迎的TOP 5分別是UCC BLACK無糖咖啡185g（30入）2箱、西雅圖 藍山風味拿鐵（21g x 100入）2盒、UCC冠軍監修綜合濾掛咖啡（10g x 10入）6盒組、黑松 韋恩特濃咖啡320ml（24入）、GEORGIA喬亞 滴濾無糖黑咖啡寶特瓶350ml（24入/箱）。針對人氣即飲咖啡、沖泡即溶濾掛，站上除了有開工促銷優惠，更推出限時東森幣擴大折抵8%，加碼享限量好禮。

搶攻開工提神收心商機，momo購物網即日起至2月13日祭出「開工價到」活動，即溶咖啡、濾掛咖啡、咖啡豆、即飲咖啡、茶包茶飲、能量飲料、保久乳、口香糖、零食與穀物等美食優惠3折起，再加碼兩大滿額登記送好禮，包含單筆消費滿1,000元當日可限量登記送箱裝冰青茶，或是單筆消費滿2,500元登記抽「GoPro」HERO11 Black全方位運動攝影機。momo卡友還享義美、萬歲牌、享食尚、黑沃、湛盧等十多大品牌最高回饋10%好康。

momo購物網咖啡飲品特惠活動（圖／momo購物網提供）

momo購物網咖啡飲品特惠活動（圖／momo購物網提供）

▲momo購物網祭出咖啡茗茶、能量飲品、解饞零食3折起，幫上班族速速找回最佳工作狀態。（圖／momo購物網提供）

momo購物網進一步根據銷售觀察分享，具隨沖隨飲便利性又實惠的即溶咖啡，最受上班族青睞，佔整體咖啡銷售佔比超過30%，好評商品如日本原裝進口「UCC」即溶黑咖啡、「西雅圖」貝瑞斯塔拿鐵咖啡、「星巴克」即溶咖啡；濾掛式咖啡以多種風味綜合組合最受歡迎，例如咖啡熱銷常勝軍「湛盧咖啡」、「Casa卡薩」世界莊園單品濾掛咖啡、「雀巢」金牌綜合濾掛咖啡組；咖啡豆則是另有一批死忠愛好者，像是「cama café」尋豆師精選咖啡豆、「金杯咖啡」女王咖啡豆、義大利原裝進口「illy」咖啡豆等為首選。

ET快訊
答不出論文研究方法！林智堅被考倒挨轟「基礎能力不足」
台灣壽司郎也被鬧！筷子用完「卡海帶放回」　結局傻眼
許維恩挺4月孕肚辣露半球！　行房改「50天一次」上網查姿勢
快訊／台中2煞抓到了！　丟包「大哥的女人」躲小套房
等39年！金門首間「麥當勞」終於來了　地點曝光
威力彩今飆4.2億！　「3生肖」財運旺
薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　回嗆日本店家：我沒做錯事

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

等39年！金門首間「麥當勞」終於來了　地點曝光

應援上班族提神收心　人氣咖啡箱購、大組數限時特價快囤貨

元宵節「熱銷湯圓榜單」大公開　經典口味賣贏花生穩居霸主

首創草莓氣泡珍珠！超商最新「5款現泡飲品」　漸層花瓣咖啡超美

限量！超大藍晶鑲嵌！唐綺陽聯名金高限量祝福高粱酒

先筆記！　超商「大杯美式、拿鐵買2送1」爽喝2天

跨境搶客！哈日族免找代購　日本特色工藝品、超市必買直送來台

元宵節「OPEN將燈籠」首曝光！全台超商限量送　2種玩法太可愛

【廣編】Fubon Angels啦啦隊多元化發展　透露臉部保養祕訣

爆餡小新雲朵燒太Q！超商「草莓甜點新品」一次看　雙餡泡芙限量賣

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

貓窩買太小大肚喵卡住　媽後悔：不應該省錢！

林書豪宣布2/4抵台　目標迎台灣職籃首秀

6歲兒語音搜尋卡通影片　不忘禮貌：拜託求求你

睽違2年！胖狗開心過平安橋　師公點香收驚祈福：超乖的

跑步機上邊走邊脫衣服　突然向後跌坐撞倒人！

等39年！金門首間「麥當勞」終於來了　地點曝光

應援上班族提神收心　人氣咖啡箱購、大組數限時特價快囤貨

元宵節「熱銷湯圓榜單」大公開　經典口味賣贏花生穩居霸主

首創草莓氣泡珍珠！超商最新「5款現泡飲品」　漸層花瓣咖啡超美

限量！超大藍晶鑲嵌！唐綺陽聯名金高限量祝福高粱酒

先筆記！　超商「大杯美式、拿鐵買2送1」爽喝2天

跨境搶客！哈日族免找代購　日本特色工藝品、超市必買直送來台

元宵節「OPEN將燈籠」首曝光！全台超商限量送　2種玩法太可愛

【廣編】Fubon Angels啦啦隊多元化發展　透露臉部保養祕訣

爆餡小新雲朵燒太Q！超商「草莓甜點新品」一次看　雙餡泡芙限量賣

巴基斯坦恐攻101死！炸彈客穿警服一路沒人查　警怕有內鬼急抓23人

「陶朱隱園」響應燈會亮起來　中工曝：有VVIP預約賞屋

4位台灣練習生征戰韓選秀　《BOYS PLANET》驚現《原子少年》成員

你知道你最難割捨什麼嗎？　5種動物測出人生最重要的東西

答不出論文研究方法！林智堅在審議會被考倒　挨轟「基礎能力不足」

防疫雙險2023再賠逾220億！　賠付金飆到2337億

快訊／20年來第一筆！拉法葉艦3.3億暗黑佣金　列支敦斯登已匯台

高爾夫球「整顆塞進肛門」卡體內　醫苦試6招！猛攻後庭取不出

九族櫻花祭6日起跑　枝垂櫻全數盛開...台灣雪櫻喜迎情人節

天公生狂放鞭炮！高雄柯爾鴨被嚇飛　他騎車「當街擄走」真相曝

萌妹走路霸氣像大姐頭　她站C位爸叔秒變小弟

消費熱門新聞

限時1天！超商咖啡「買1送1」

超商特濃美式、拿鐵買3送3只有今天

foodpanda「2月激省優惠碼」懶人包

地點曝光！金門首間麥當勞來了

麥當勞「超殺優惠券」爽吃42天！

麥當勞、CITY CAFE下殺1元起　2/2四大時段搶起來

超商大杯美式、拿鐵買2送1爽喝2天

超商限量「OPEN將燈籠」來了！

漸層花瓣咖啡太美！超商最新5款飲品

快訊／全家開出2張千萬發票

元宵節熱銷湯圓榜單　經典口味賣贏花生穩居霸主

太欠吃！超商「草莓甜點新品」一次看

全聯福袋3大頭獎幸運號碼公布！

唐綺陽「聯名金高」限量祝福高粱酒

更多熱門

相關新聞

元宵節熱銷湯圓榜單　經典口味賣贏花生穩居霸主

元宵節熱銷湯圓榜單　經典口味賣贏花生穩居霸主

元宵節將近，湯圓買氣再現，該吃鹹湯圓、芝麻還是花生，在網路上掀起不同口味派系的擁護戰，網購業者觀察近期銷售量成長了3成之外，同步公開熱銷湯圓榜單，僅管芝麻與花生買氣不分軒輊，從整體來看，香濃滑口的芝麻口味還是略勝一籌，再度蟬聯第一名寶座，並以桂冠湯圓人氣最高，鹹湯圓、堅果等口味亦熱賣上榜。

補班限定！手搖飲指定飲品買1送1

補班限定！手搖飲指定飲品買1送1

超商大杯美式、拿鐵買2送1爽喝2天

超商大杯美式、拿鐵買2送1爽喝2天

「中豐交流道」開工　預計2025年底完工

「中豐交流道」開工　預計2025年底完工

超商特濃美式、拿鐵買3送3只有今天

超商特濃美式、拿鐵買3送3只有今天

關鍵字：

開工補班咖啡即溶咖啡咖啡豆濾掛沖泡飲品電商網購促銷優惠

讀者迴響

熱門新聞

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

苗栗婦穿深色衣過馬路　遭自小客撞死　　

戲劇一哥驚爆罹癌！　星友人「腫瘤10公分大轉移肺部」

盤點／與球星情纏7年一場空暴瘦成皮包骨　白歆惠搭上百億富商收山當貴婦

加油站發現斷掉生殖器　員工調監視器嚇壞

職籃球員外遇女球迷！模特兒妻揭獲賠30萬

獨／正在休婚假！台中港30歲警股票賠千萬輕生

寄生帳號掰了　Netflix開抓非同住者

獨居母猿產子　動物園急追生父

美軍女飛官喊「台灣這點超危險」　不能常來

今轉雨！　鋒面來了「立春」下最大

巷口撿回小狗　養4年變肌肉袋鼠

沒戲拍！本土劇女星收私訊「求當飯局妹」

李玟爆11年婚變「2繼女也跟她翻臉」！傷人原因被挖

日高中生惡搞壽司郎！淒涼現場照曝光

更多

最夯影音

更多
避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃
NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面