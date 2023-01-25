Mac Pro「舊換新」價格跳水50倍！　科技部落客成最大苦主　

▲科技部落客花158萬美元購買Mac Pro，3年後「舊換新」僅能折抵3萬美元左右。（圖／翻攝自推特）

記者陳依旻／台北報導

如果當初花150萬台幣買MacBook Pro結果舊換新只能折抵3萬元，您會怎麼看？這是活生生發生在一位外國科技部落客David Imel、血淋淋的例子，因為近日他考慮購買蘋果公司最新推出的 MacBook Pro或者Mac Min，結果在官網上查到的舊換新折抵方案讓他超級傻眼。

據《IT之家》報導，David Imel當初用52,199美元（換算台幣超過157萬）購買Mac Pro，近日考慮購買蘋果公司最新推出的 MacBook Pro或Mac Mini，想說能不能用舊換新，查了一下官網，發現僅能折抵970美元，換算台幣才近3萬而已。

雖然二手電器會隨著時間掉價，但價格跳水50倍不免有些離譜，讓David Imel忍不住公開發問，除了加密貨幣，究竟有什麼東西會在3年內貶值到這種幅度？有網友調侃，「不如轉賣給我」，願意拿iPhone 14 Pro Max交換。

David Imel並沒有在該則貼文中分享當初所購買的Mac Pro是何種規格，但有網友依照他當初所購入的價格去推測，應該是搭配其他如高階滑鼠、記憶體等裝置耗費150萬多台幣，在台灣官網，「舊換新」最高也只能折抵3萬7,500 元。