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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被吃豆腐？中媒爆料親賞上海花燈　蔣萬安：時間允許會走走看看

記者陳家祥／台北報導

台灣燈會1日起試營運，5日正式登場，台北市議員林延鳳爆料，捷運忠孝復興站的「儂好上海」花燈，旁邊站著3名員警、架設蒐證用攝影機，引發外界討論。對此，蔣萬安說，各展區都會有相關維安規劃；至於被中媒爆料要去看上海花燈，疑被吃豆腐，蔣說，時間允許希望有機會能到各展區看看走走。

▲▼台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家祥攝）

針對台灣燈會的上海燈區遭議員林延鳳爆料有警力特別維安，蔣萬安說，這次燈會各展區都會有相關的安全維護規劃，會配合工作人員來執行，「時間允許我都希望有機會能夠到各展區去看看走走」，各個展區都規劃得滿漂亮的。

而國民黨議員秦慧珠稱詢問觀傳局燈節預算資料時，竟答不出來，蔣萬安說，這次台灣燈會台北市編列5.8億預算，中央編列大概2億多，精確的數字已請觀傳局提供給秦議員，「這次燈會暌違23年回到台北舉辦，我們上任之後就是全力要把燈會辦好」。

媒體追問，北市燈會自編預算比去年多了1.24億，花在哪邊？蔣萬安說，這次展區主要不是像過去一樣限制在一個區塊，是一個城市光廊的概念，所以從101到台北市府、到國父紀念館松菸文創，一路忠孝東路到東區商圈。

蔣萬安說，特別在東區商圈也跟店家合作，讓整個展區入店，整個規劃相較過去，在規模或設計方面，都希望能夠做到最好，所以主要就是希望各位朋友，後天2月5日我們開幕儀式，歡迎大家前來，到19日這段時間都可以攜家帶眷、呼朋引伴，一起來欣賞暌違23年的台灣燈會。

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