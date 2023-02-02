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社會 社會焦點 保障人權

正妹在超商ATM領錢　色男突襲臀！辯「手揮到」下場曝

▲▼屁股,摸屁股,性騷擾,騷擾。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲北市1名正妹站在超商提款機領錢，慘遭後方陌生李姓男子摸屁股，李男遭起訴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

愛毛手毛腳下場！北市1名正妹站在超商提款機領錢，領到一半，突遭後方陌生男子抓屁股，她當場嚇壞報警。20歲李姓男子向檢警供稱「我是不小心揮到」，經勘驗監視器畫面，發現他先伸右手假裝丟垃圾，同時左手觸摸正妹左側臀部，認性騷擾事實。士林地檢署偵結，依違反性騷擾防治法將李男起訴。

起訴指出，正妹去年9月20日上午9時許，前往士林區某連鎖超商內自動提款機領錢，正當專心盯著螢幕時，突遭20歲李姓男子伸出左手從身後抓左臀1下，她當場嚇得花容失色，轉頭罵男子「你摸什麼摸」，李男竟若無其事對她燦笑說「沒有」轉頭離去，正妹氣壞隨後也報警處理。

警詢、偵查時，李男矢口否認摸屁股，辯稱「我是手揮到，不是性騷擾」，檢方當庭勘驗超商監視器發現，李男見正妹在提款機領錢，從後方伸出左手，緩慢朝正妹靠近，並立刻伸手摸左臀，同時假裝丟垃圾，繼續前行，右手丟垃圾再火速收回左手，假裝沒事，認定正妹指述明確。

檢方根據正妹指述、超商監視器畫面等，認李男伸鹹豬手事實，依違反性騷擾防治法將李男起訴，並向法院聲請簡易判決。

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