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立院三讀修正《農保條例》　張麗善嘆：時隔34年終於對農民有交代

▲▼張麗善推動農保條例三讀通過。（圖／雲林縣政府提供）

▲張麗善推動農保條例三讀通過。（圖／雲林縣政府提供）

記者詹宜庭／台北報導

《農民健康保險條例部分條文》10日於立法院會三讀通過修正，雲林縣長張麗善11日透過臉書發文表示，感謝一路上許多人全力爭取讓34年來從未變更過的《農保條例》順利通過修法，終於能對農民長輩們有個交代，因為這次修法不僅照顧到老農，也照顧到青農。

張麗善回憶，去年8月雲林大埤鄉鄉民代表王萬來曾向她陳情，喪葬補助費從民國78年就從未修正過，但這麼多年來物價波動，辛苦一輩子的農民連身後事都無法有尊嚴的舉辦，這是讓她相當感慨的，也急於想要幫忙農民長輩的首件要事。

張麗善表示，這一路走來要感謝的人有太多，當初邀請雲林縣各級農會總幹事們一同召開記者會，呼應中央儘速修正喪葬補助費，由縣議員蔡東富提案連署，同時她也懇託國民黨立院黨團提案修正，並且在去年的12月19日農業處長魏勝德參加行政院召開的「農保條例修正案會議」，爭取喪葬補助費30萬6000元。

張麗善說，很高興行政院在去年12月22日拍板30萬6000元的喪葬補助費，包括雲林縣議會及在地立委林文瑞的全力爭取，農保生育津貼也提高到6萬1200元，讓34年來從未變更過的農保條例順利通過修法，全力守護農民權益，讓農民朋友得到最安慰的尊嚴。

另外，農業處長魏勝德也指出，雲林縣是農業大縣，110年農產值高達854億多，不僅是全台第一，也是最大蔬果、畜產中心，農民人數更是占總雲林人口數的三分之一，這次修法中央提高農民職災害保險的月投保金額，連帶相關傷病給付及喪葬津貼也會有所調高。

雲林縣政府強調，盼中央能同時吸收農民職災保險增加的保費支出，還有農民及地方政府負擔的部分，並以行動力挺辛苦農民與肩負糧食供給重責的農業縣市，全面性地照顧農民福祉，減輕地方財政壓力。

▼立法院通過《調高農保喪葬津貼草案》。（圖／翻攝自Facebook／張麗善）

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