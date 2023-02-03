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家長注意！6歲童「急性鼻竇炎」狂流黃綠鼻涕　竟是口罩惹禍

▲家長注意！6歲女童「急性鼻竇炎」狂流黃綠鼻涕　醫查竟是口罩惹禍。（圖／台中醫院提供）

▲家長注意！6歲童「急性鼻竇炎」狂流黃綠鼻涕，醫查竟是口罩惹禍。（示意圖、非當事人／台中醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

疫情雖然趨緩，但多數民眾依舊口罩不離「臉」，但家長要特別注意了！台中醫院近期收治一案例，一名張小姐反映6歲女兒出現發燒、嚴重鼻塞、流鼻水症狀，且許久都未改善，就醫才發現是急性鼻竇炎。醫師推測是因小孩長期戴口罩悶住呼吸道，鼻涕過量、鼻膜腫脹，且戴口罩容易過度乾燥進而堵住鼻竇出口，導致急性鼻竇炎也跟著來。

台中醫院小兒科醫師陳敏恭解釋，鼻竇在頭骨與鼻腔周圍，且有很多的竇口小管通往鼻腔，當細菌病毒引起鼻炎或鼻膜腫脹時，竇口被鼻腔黏液阻塞時，細菌在鼻竇中持續滋生，就會造成急性鼻竇炎。

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▲6歲女童「急性鼻竇炎」狂流黃綠鼻涕，醫查竟是口罩惹禍。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲小女孩痊癒出席記者會，一起與醫師宣導戴口罩注意事項。（圖／記者游瓊華翻攝）

陳敏恭認為，急性鼻竇炎與其他呼吸道疾病都很類似，但它最大的不同就是時間較長。「一般流感或感冒的話，七天內感冒症狀就會趨緩或改善，但萬一合併急性鼻竇炎時，可能過了半個月，擤出來的鼻涕還一直是黃綠色的，就要懷疑可能是急性鼻竇炎。」除此之外，有些小孩還會出現咳嗽、發燒、胃口不佳等較嚴重的症狀。

▲6歲女童「急性鼻竇炎」狂流黃綠鼻涕，醫查竟是口罩惹禍。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲陳敏恭提醒家長，適時讓孩子脫下口罩，讓呼吸順暢。（圖／記者游瓊華翻攝）

陳敏恭表示，在疫情之前，雖然也有不少由感冒引起兒童鼻竇炎的案例，不過數量上還算正常，但疫情開始後，兒童鼻竇炎的病例整整多了一倍以上。究其原因，可能與整天配載口罩的習慣有關。此外，為了防止家戶感染，有些父母連孩子待在家，甚至睡覺時，也讓孩子們戴口罩，長期悶住呼吸道的結果，就讓鼻腔的細菌更容易在鼻竇中造成發炎。

陳敏恭建議，目前口罩政策有逐漸鬆綁的趨勢，家長不妨也適時地讓孩子的呼吸道透個氣，若小孩子外出時，當然可以戴個口罩來保護鼻腔，但回到家時，不妨就解下口罩好好呼吸。而孩子因感冒出現流鼻水症狀時，在擤鼻涕時，要謹守「一次一邊」的原則，避免細菌或分泌物進入鼻竇。

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