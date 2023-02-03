戴口罩習慣「用嘴呼吸」慘了！　牙醫曝恐怖結果：肌肉塌陷臉變長

▲日本牙醫師警告用嘴巴呼吸恐影響臉型。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎肆虐全球3年，出門戴口罩已經成為許多民眾的生活常態，但就有醫生警告，許多人戴口罩時習慣使用嘴巴呼吸，可能會導致臉部形狀和牙齒排列出現變化，尤其是成長期的小朋友要特別注意。

日本牙醫師山口和巳在綜藝節目「カズレーザーと学ぶ」分享疫情以來的就醫經驗，並談到佩戴口罩對口腔的影響，「很多人因為戴口罩而改變了呼吸方是，這導致臉部形狀和牙齒排列出現變化。」

山口提到，尤其是未滿12歲正在成長期的小朋友必須特別注意，因為在部分案例中，小朋友並非天生牙齒排列不整齊，而是戴口罩導致呼吸方式改變，變成習慣用嘴巴呼吸，才會進一步影響牙齒的排列和臉型。

▲▼小朋友改變呼吸方式7個月後臉型就出現驚人變化。（圖／翻攝自推特）



他也分享了其中一個病例，有一名小朋友只是「改變呼吸方式」短短7個月，整個臉型都出現巨大的變化，不僅人中縮短，下巴也不再凸出，讓現場來賓驚呼，「這真的不是改圖？」

山口解釋，最大的重點還是在於是用鼻子還嘴巴呼吸，若是用鼻子呼吸，鼻腔周遭持續受力，加上舌頭自然頂住上顎，鼻子附近的肌肉和骨頭就會變得緊實；相反來看，若習慣使用嘴巴呼吸，就會導致上顎骨和附近的肌肉向下塌陷。

在新冠肺炎疫情期間，許多小朋友因為在學校也必須戴著口罩，在鼻子難以呼吸、臉部被遮擋住的狀況下，就會開始習慣用嘴巴呼吸，「這些情況都可能會導致臉部塌陷，讓你將來看起來特別老！」