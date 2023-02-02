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室內脫口罩延後！王必勝曝3原因：確診反彈、加護病房滿

記者洪巧藍／台北報導

室內脫口罩還要再等等！中央流行疫情指揮中心原規劃於今（2）日記者會中宣布第二階段口罩鬆綁政策，但指揮官王必勝坦言仍在研議當中，所以還沒有特別宣布，並分析主要有三大原因，包含加護病房滿床影響醫療量能，還有春節後疫情反彈等狀況。

▲▼2/2中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

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國內已經於去年12月1日實施第一階段口罩鬆綁，取消室外空間、室外場所應全程佩戴口罩規定，指揮中心規劃春節後進行第二階段口罩鬆綁，目標室內脫口罩，正面表列應配戴場所。

新閣揆陳建仁上任首日（31）日即視察中央流行疫情指揮中心，要求檢討入境檢疫措施以及室內口罩規定，同日下午由行政院副院長鄭文燦召開跨部會會議討論口罩政策；發言人莊人祥會後表示，政策將於今（2）日記者會公布，但仍未公布。

王必勝今日說明，口罩目前還在研議當中，沒有特別宣布主要有三個原因，第一、這幾天看起來加護病房佔床率滿，雖然大多和新冠無關的心肌梗塞，推測和低溫相關，但也表示醫療量能還需要加強注意，所以要晚一點。

第二、口罩問題牽涉所有國人，各部會討論有很多意見，需要溝通安排，舉例來說，學校是2/13開學，開學後安排需要和各教育家長團體表達意見，回饋後再來決定，指揮中心大概會宣布原則，各部會會有微調作法，需要時間溝通。

第三點，春節連假之後，確診數有一點反彈，雖然反彈幅度縮小當中，可能是春節遞延通報效應，但還是多觀察幾天看病力是否下降穩定。可能會延遲一點宣布新政策。

王必勝日前提到，口罩開放方向與韓國類似，主要是有強制要戴的場所，其他場所自主，另外還有建議佩戴的場合或者狀況，以這樣的方式規劃。

韓國從1月30日起將不再強制「室內戴口罩」，包含各級學校、幼兒園、養老院、健身房等都將改為「建議」戴口罩，不過，大眾交通運輸系統、醫療機構、藥局等場所仍將維持「強制性」的戴口罩義務。

▲▼春節疏運,過年,年節,農曆新年,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,連假,加班車,高鐵,交通,大眾運輸,雙鐵,鐵道,月台,乘客,通勤,旅客,鐵路,列車,台北火車站,口罩,防疫,北車,春節返鄉人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲室內口罩鬆綁政策還要在等等，資料照。（圖／記者李毓康攝）

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