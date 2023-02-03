別小看習近平野心！　CIA局長：解放軍可能在2027年攻台

▲美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯2日表示，儘管中國可能受到俄羅斯在烏俄戰爭的糟糕表現影響，但外界仍不可低估中國國家主席習近平對台灣的野心，從美國獲得的情報來看，習近平可能已命令軍隊在2027年進攻台灣。

伯恩斯（William Burns）在喬治城大學（Georgetown University）的一場演說中提到，從美國獲得的情報來看，習近平可能已命令軍隊在2027年進攻台灣，「現在這不絕對代表他（習近平）決定在2027年或其他時候進行入侵，但這是提醒人們注意他野心的嚴重性。」

伯恩斯接著表示，「從我們CIA的評估來看，我不會低估習近平在台灣問題上的野心。」此外，中國領導人可能會對於烏俄戰爭的情勢感到訝異與不安，並試圖從俄羅斯軍隊及其武器系統在烏克蘭的「糟糕表現」中汲取教訓。

伯恩斯說，中國是美國目前面臨的最大地緣政治挑戰，幾乎在每個領域都要與之競爭，不僅是軍事和意識形態，還包括經濟、技術、網路空間甚至到外太空，「在某種程度上，這是場全球競爭，甚至比與蘇聯的競爭還更激烈。」