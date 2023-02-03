自備蛋糕慶生！餐廳服務生「主動幫忙切」　她一看帳單傻了

▲琪琪自備蛋糕前往餐廳慶生，服務員切蛋糕竟要價25美元（約新台幣744元）。（圖／翻攝TikTok@vivala_blondiiie ）



記者吳美依／綜合報導

來自美國亞利桑那州的琪琪（Gigi）親手烤了一顆蛋糕，自備到餐廳為友人慶生。當時，一名女服務員主動詢問，是否希望蛋糕切好再端上桌，她也開心答應了，事後看見收據，才發現這個服務竟要收費25美元（約新台幣744元）。

根據琪琪分享在TikTok的收據，當天4項餐點一共88美元（約新台幣2618元），最下方卻多了一筆25美元收費，名目則是「切了一塊蛋糕」，此外還有稅及服務費。她坦言，原本以為服務生只是人很好，沒想到多花一筆錢，「我不知道有這回事。」

▲一些國外餐廳實施「蛋糕費」制度。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

這段影片引發網友兩極反應，一些人對於蛋糕費感到震驚，也有人認為收費是合理的，不過這個價格太誇張，「我不介意一點收費，但25美元太瘋了」、「我會把這算成她的小費」、「哇！那肯定切得超讚！」

也有網友指出，這其實是許多餐廳的慣例，但沒有事先告知確實不妥，「一些餐廳讓你帶自己的酒，不過你必須支付開瓶費。我的意思是，你沒有要買他們的東西（蛋糕），所以囉。」

《紐約時報》報導，蛋糕費（cakeage fee）是從開瓶費（corkage）一詞衍伸而來，意指餐廳為顧客自備甜點提供服務時額外收取的費用，其中包括服務員的時間及洗盤子成本，也有助於抵銷自家甜點的收入損失，並彌補顧客坐在餐桌前慶祝，卻沒有點餐的額外時間。