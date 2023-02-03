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金融時報：布林肯5日訪北京　將與習近平會面

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）

中央社

英國「金融時報」今天引述熟悉內情的消息人士報導，美國國務卿布林肯5日起訪問北京，預計會跟中國國家主席習近平會面，成為近6年來首位跟中國領導人見面的美國國務卿。

報導指出，美中關係經歷一段受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加強擾亂的艱難時期後，布林肯（Antony Blinken）的到訪將象徵兩國增強交流的新階段。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今年稍晚也將訪問中國，她上個月剛在瑞士蘇黎世（Zurich）與中國國務院副總理劉鶴會談。

美國總統拜登（Joe Biden）去年11月在印尼峇里島與習近平會談，雙方同意應找尋方法來使動盪的美中關係穩定下來。

曾在小布希（George W. Bush）政府時代擔任白宮高級幕僚的韋德寧（Dennis Wilder）說，習近平近來釋出一系列有意改變美中關係基調的訊號，若他決定見布林肯，將成為最新一個訊號。

韋德寧表示：「習主席結束災難性的『清零』政策後，顯然正在發動魅力攻勢，部分目的在於說服美國企業不要把供應鏈從中國轉移出去。」

美國國務院拒絕置評。金融時報無法立即聯繫上中國駐華府大使館，請他們評論。

根據金融時報，布林肯預計會面對象還包括中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，以及從駐美大使轉任中國外交部長的秦剛。

王毅最近剛接替楊潔篪成為中共中央外事工作委員會辦公室主任。將近兩年前，布林肯與楊潔篪曾在阿拉斯加會談，是拜登就任總統後兩國首次高層級交流，兩人在會議開場時激烈交鋒。

布林肯此次訪問北京之際，兩強關係仍處於1979年建交以後最糟糕的狀態。中國去年8月發動大規模軍演來回應時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，美中關係更趨緊張。

美國空軍4星上將米尼漢（Mike Minihan）近日在公開的一份內部備忘錄中預測，美中兩國很可能在2025年就台灣問題開戰，他因此呼籲美軍為此而做好準備。五角大廈隨即表示此看法未反映拜登政府的觀點。

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