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12生肖「運勢暴跌月份」曝！倒楣鬼衰3個月：有不少凶星

▲分手,情傷,難過。（圖／記者曹悅華攝）

▲12生肖運勢最低落的月份曝光。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

天有不測風雲，人有旦夕禍福，新的一年才剛開始就頻遇衰事、倒楣到了極點嗎？塔羅牌老師艾菲爾就在粉專公布2023上半年12生肖「必須小心的衰運月」，其中屬牛者最慘，接連在農曆2月、3月、6月運勢都不佳，堪稱地獄倒楣鬼，建議探病或是喪家場合減少出席，以免氣場受影響。

12生肖今年上半年衰月曝光，艾菲爾告誡要小心：

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生肖鼠：留意衰運農曆5月

今年屬鼠者有「咸池」桃花，這顆星將讓你吸引異性靠近，但若是已婚者或有另一半的人，還請務必潔身自愛，逢場作戲的男歡女愛終將成為泡影，請認清在你失意時陪伴在身邊的正牌枕邊人，才是你該認真付出與對待的。

生肖牛：留意衰運農曆2、3、6月

2023年屬牛者運勢偏弱，有不少凶星在你的命宮裡，因此運勢相對比較差，切記要安分守法。當氣場已經不佳，在探病或是喪家場合的活動最好減少出席，盡量避免，以免氣場受到不利氣息影響，導致自身的運勢更加惡化。

生肖虎：留意衰運農曆1、4月

今年屬虎者各方面運勢都不錯，但流年有凶星，在情緒波動下容易使你的健康亮紅燈，急躁的情緒也易使自己深陷危機之中，導致意外的血光之災發生。另外，脾氣暴躁容易禍從口出，這將不利於戀情的發展，修身養性是屬虎人在兔年的重要課題。

生肖兔：留意衰運農曆2月

本命兔子可能遇事處處碰壁不如意，恐因魯莽衝動而壞事，招來身邊小人破壞升職與賺錢的機會。因此建議遇事時記得深呼吸，無論是好事或壞事都要保持冷靜，太過激進就算是好事也會「被你嚇跑」，做任何重大決定前一定要審慎評估。

▲▼上班族。（圖／翻攝PEXELS）

▲屬龍者會感覺疲於奔命，盡量低調勿鋒芒太露。（示意圖／pexels）

生肖龍：留意衰運農曆3、6月

2023年屬龍與兔相刑，讓你在新的一年運勢也相對低迷，容易與人產生心結，陷入人際與桃色關係紛擾，生活中是非瑣事也多，嚴重甚至涉及官非，各種不順讓你疲於奔命、應接不暇。請調整好自己的心態與步調，加強實力，建議在職場上保持低調，做好本分內的事務，避免鋒芒太露。

生肖蛇：留意衰運農曆1、4月

終於熬過有志難伸的2022年，屬蛇者在兔年只要目標夠明確、 願意付出，在事業上定能一飛沖天、大放異彩。但相對的，事業上會出現不少破財機會，小人也在暗處準備看你笑話，工作壓力只能自己扛在肩上，讓身體有些吃不消，記得一有時間就要多休息，儲備體力才能走得更長遠。

生肖馬：留意衰運農曆5月

今年正是屬馬者運勢上揚的時期！不要糾結小情小愛，該放下就讓它過去吧，否則永遠無法接受新戀情。今年「泰因、天喜」吉星相助，使你人緣極好、吸引力爆發，認識異性機會大增，請快快振作，忘卻過往失敗的戀情，重新接受粉紅泡泡的洗禮吧。

生肖羊：留意衰運農曆6月

2023年屬羊者無論在待人接物或處理感情、金錢合夥投資都需格外謹慎，慎防口舌是非，在辦公室不要道人長短，小心被有心人聽到一狀告上主管，你的飯碗可就不保了。

▲▼心理諮詢師給失戀者的8個建議。（圖／pexels）

▲屬猴者應留意安全及健康，將傷害降到最低。（示意圖／pexels）

生肖猴：留意衰運農曆1月

今年屬牛者意志較薄弱，歷經過往幾年的洗禮，你變得處處小心、裹足不前，甚至有些怯懦。一定要設法克服心魔，遇事不要鑽牛角尖，勇於走出舒適圈力求表現。農曆一月要留意出入安全、身體健康，多一分謹慎、少一分傷害。

生肖雞：留意衰運農曆2月

與兔本命相沖的一年，受到流年壓力影響，容易與人發生口角與衝突，運勢崎嶇難平。要注意這年自身性情不穩、容易衝動行事，別去招惹不必要的麻煩，做人處事方面應謹言慎行。做任何決定前一定要再三考慮與評估，只要有一點點疑慮就別貿然執行，以免因小失大。

生肖狗：留意衰運農曆3、6月

今年屬狗者適逢事業正要起飛的一年，在吉星入命的照拂下，迎來期待已久的名利雙收之勢，心思都放在名利上的結果就是人際關係出現裂痕，請小心處理自己的鋒芒，以免讓人眼紅而生是非。有伴者則不可用工作忙當藉口而規避問題，必須面對彼此間的感情問題。

生肖豬：留意衰運農曆4月

2023年屬豬者會達到事業巔峰！透過各種努力表現去實現期盼已久的升官加薪，在成功之時絕對不能太驕傲，只有維持一貫低調，踏實而忠誠的執行工作，才是讓好運不打折的法門，並且在有能力時拉拔身邊的人一把，對方會將你的這份恩情銘記在心。

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運勢占卜塔羅牌老師艾菲爾生肖衰運月份

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