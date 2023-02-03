澳洲新版5元紙鈔將「去英化」　移除女王肖像！也不會換上查爾斯

▲澳洲現行使用的5元紙鈔與多種面額的硬幣上印有英國女王頭像。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

前英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於2022年9月8日長辭人世，澳洲當時就有上千人走上街頭，要求廢除君主制。如今，澳洲央行宣布，未來新版的澳幣5元紙鈔上將移除已故英國女王的頭像，且不會換上現任查爾斯國王的畫像，將改採澳洲本土的原住民文化元素設計。

根據美媒CNN報導，隨著澳洲共和派呼籲移除君主制的象徵，澳洲儲備銀行（Reserve Bank of Australia）2日在聲明中指出，在與總理艾班尼斯領導的澳洲政府協商後，未來新版5元紙幣上的圖案將不再採用英國君主查爾斯三世的頭像，而將改以「首批澳大利亞人」（First Australians）的原住民文化與歷史為主題來設計，但估計得耗時數年才能正式發行。

報導指出，據澳洲央行稱，新貨幣推出後，現有的5元紙鈔仍保有法定貨幣地位並可繼續流通。澳洲官員們也說，目前印有伊莉莎白女王肖像的硬幣將「永遠」保有法定貨幣地位。財政部副部長安德魯•雷（Andrew Leigh）受訪時也表示，澳洲皇家鑄幣廠即將在下半年開始製造的硬幣，將繼續採用英王查爾斯三世的頭像，並預計在年初就會公布查爾斯頭像硬幣的設計圖樣。

據外媒報導，英國王室成員出現在澳洲貨幣上，最早可追溯至1910年至1966年間的澳洲鎊時代，而自伊莉莎白二世登基加冕後，在位長達70年期間，她的肖像持續出現在澳洲每一系列的紙幣上。