澳洲遺失「放射性膠囊」找到了！1400公里找這一顆　如大海撈針

▲ 西澳消防和緊急服務單位（DFES）人員搜索膠囊畫面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲一枚含有放射性物質的微型膠囊在運送途中遺失，可能出現的路段長達1400公里，一旦誤觸恐怕引發嚴重疾病。當局連忙警告民眾，若看見類似物品千萬別碰。如今經過近1周的搜索，終於在公路上尋獲這枚膠囊，難找到官員也坦言，「簡直是大海撈針」。

根據《路透社》，西澳洲緊急服務部長道森（Stephen Dawson）在記者會上宣布，這枚膠囊已經找到，「考慮到搜索區域的範圍，要找到這個物體是一項巨大的挑戰，搜索小隊簡直是在大海撈針」，軍方現正針對膠囊進行核實工作，接著膠囊將於2日送往珀斯（Perth）一處安全的設施。

這枚膠囊原先在西澳北部偏遠的金伯利地區（Kimberley），用於測量力拓集團（Rio Tinto）Gudai-Darri礦山鐵礦石原料密度的儀器，遺失當時正運往珀斯郊區，兩地相距1400公里，顯然是從卡車上掉落路邊，不太可能對該地區造成輻射污染。

該膠囊直徑6毫米，長8毫米，外殼含有少量放射性元素銫-137，每小時釋放的輻射相當於X光的10倍。當局先前警告民眾，若發現膠囊應保持至少5公尺距離，因為光是暴露在其輻射中就可能導致灼傷或輻射病，不過開車經過的風險相對較低，就像照X光一樣。

▼ DFES先前公布膠囊外觀。（圖／路透）