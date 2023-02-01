錫克教徒與印度教徒「墨爾本打群架」　市中心變印度裔暴力戰場

Sikhs carrying their religious kesari flag thrashed Hindus carrying tricolour in Melbourne, Australia— Ritu #सत्यसाधक (@RituRathaur) January 30, 2023
One sikh guy even snatched the tricolour and broke it
Hindus have forgotten their religion and replaced it with nationalism
Now getting thrashed everywhere pic.twitter.com/UiwrNOzkTf
記者林彥臣／綜合報導
澳洲墨爾本部分錫克教和印度教社區之間，近期持續了數周的緊張情勢，在1月30日開始，正式在市中心爆發衝突，演變成為上百人互毆的流血衝突。衝突的遠因，則來自印度的錫克教獨立建國運動。
根據澳洲媒體ABC報導，一項爭取印度北部「旁遮普地區」（Punjab region）的錫克教徒建立家園的運動，導致緊張局勢升級，近年來，澳洲的錫克教徒人口大幅增長，2016 年至 2021 年間，澳洲錫克教徒的人數增長了近 60%。
錫克教徒移居澳洲，促使國際活動家選擇當地作為在印度建立「獨立錫克教邦運動」的集結地。
▲錫克教徒與印度教徒在墨爾本市中心打群架。（圖／翻攝自推特／@RituRathaur）
根據英國《每日郵報》報導，1月30日下午錫克教徒在聯邦廣場（Federation Square），進行不具約束力的公投，一群印度教徒抵達聯邦廣場，雙方大約100多人開始發生衝突，1名男子因為嚴重頭部撕裂傷，必須送醫治療，還有1名男子手部受傷，其他還有多人輕傷。
警方後來證實，他們對參與混戰的 10 人使用了胡椒噴霧，其中一名34歲男子和一名39歲男子被捕。
錫克教徒當天舉行的公投題目為，「印度統治的旁遮普邦是否應該成為一個獨立國家？」絕大多數信奉印度教的印度人強烈反對這樣的舉動。
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