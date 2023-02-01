錫克教徒與印度教徒「墨爾本打群架」　市中心變印度裔暴力戰場

Sikhs carrying their religious kesari flag thrashed Hindus carrying tricolour in Melbourne, Australia

One sikh guy even snatched the tricolour and broke it

Hindus have forgotten their religion and replaced it with nationalism

Now getting thrashed everywhere pic.twitter.com/UiwrNOzkTf — Ritu #सत्यसाधक (@RituRathaur) January 30, 2023

記者林彥臣／綜合報導

澳洲墨爾本部分錫克教和印度教社區之間，近期持續了數周的緊張情勢，在1月30日開始，正式在市中心爆發衝突，演變成為上百人互毆的流血衝突。衝突的遠因，則來自印度的錫克教獨立建國運動。

根據澳洲媒體ABC報導，一項爭取印度北部「旁遮普地區」（Punjab region）的錫克教徒建立家園的運動，導致緊張局勢升級，近年來，澳洲的錫克教徒人口大幅增長，2016 年至 2021 年間，澳洲錫克教徒的人數增長了近 60%。

錫克教徒移居澳洲，促使國際活動家選擇當地作為在印度建立「獨立錫克教邦運動」的集結地。

▲錫克教徒與印度教徒在墨爾本市中心打群架。（圖／翻攝自推特／@RituRathaur）



根據英國《每日郵報》報導，1月30日下午錫克教徒在聯邦廣場（Federation Square），進行不具約束力的公投，一群印度教徒抵達聯邦廣場，雙方大約100多人開始發生衝突，1名男子因為嚴重頭部撕裂傷，必須送醫治療，還有1名男子手部受傷，其他還有多人輕傷。

警方後來證實，他們對參與混戰的 10 人使用了胡椒噴霧，其中一名34歲男子和一名39歲男子被捕。

錫克教徒當天舉行的公投題目為，「印度統治的旁遮普邦是否應該成為一個獨立國家？」絕大多數信奉印度教的印度人強烈反對這樣的舉動。