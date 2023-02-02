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中澳關係陷近4年低潮　報導：澳洲總理2023年可望訪問中國

▲▼澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）。（圖／路透）

▲澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）。（圖／路透）

中央社

南華早報今天報導，2名知情人士透露，下週將舉行的中澳商貿部長線上會晤，可望為澳洲總理艾班尼斯今年稍晚時訪問中國「鋪平道路」。他們直指，艾班尼斯計劃今年內訪中。

報導指出，澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）1月31日表示，他將在下週以視訊方式，與中國商務部長王文濤會晤，成為兩人3年多來首度對話。

而中國商務部綜合司長楊濤今天證實，兩人下週將舉行視訊會晤，屆時雙方將就中澳經貿關係及共同關注的經貿議題進行探討。

報導指出，此舉釋放出中澳兩國尋求進一步改善雙邊關係的最新訊號，也令外界期待中國可能取消多年來對澳洲產品實施的進口禁令和限制。

知情人士指出，艾班尼斯（Anthony Albanese）希望法瑞爾和王文濤會晤，能成為中澳重啟貿易往來的一步。他並證實，艾班尼斯計劃在今年稍晚時訪問中國，但具體時間還未確定。

澳洲外交部對此表示，澳中商貿部長的會面是穩定兩國關係的一項重要步驟，雙方還將在適當時機決定進一步的會晤。

中澳關係近4年來陷入低潮；2020年4月，對中國立場強硬的時任澳洲總理莫里森（Scott Morrison）呼籲國際對中國展開COVID-19疫情溯源調查，徹底惹怒中國，中國遂自同年5月起對澳洲煤炭、棉花等實施貿易限制，還對澳洲大麥、葡萄酒徵收高額反傾銷稅，兩國關係陷入僵局。

直到艾班尼斯上台後，中澳關係才出現緩和。2022年11月，艾班尼斯與中國國家主席習近平在出席20國集團（G20）峇里島峰會當面會晤，澳洲外交部長黃英賢隨後在12月訪問中國，都被視為雙方關係破冰的象徵。

路透社日前報導，中國將在2月初接收至少兩批來自澳大利亞的煤炭。知情人士稱，澳大利亞龍蝦也將於3月被允許合法返回到中國市場。

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