議員協助建置消防水庫車第三隻眼　減少消防員視線死角

▲議員協助建置消防車360°環景鏡頭和行車記錄器。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

火災事件發生或是需要消防水庫車出勤時，而消防車龐大車體的行車出入往往考驗著駕駛消防員技術和經驗。消防車不慎擦撞車輛或是未能保持空間導致翻覆的事件偶有傳出，為此台東縣議員特地提出建議並協助設置完成包括倒車顯影和行車記錄器等，大幅提升消防車日後出勤的安全。



駕駛一輛車長9.4公尺、車寬近2.5公尺的消防水庫車對有些消防員而言都會產生莫名的壓力，而由於消防車出勤的距離都屬於短程，即使有些車齡已經超過15年還仍服勤中。但救災的現場或是前往勤務的途中，巷道狹窄或是行車中有駕駛不慎或其他原因就容易發生事故；關山消防分隊有配置3輛消防水庫車，但只有裝設倒車雷達基本配備。

關山義消分隊長周福安得知後立即向縣議員陳宏宗反應，陳宏宗瞭解情況後表示，遇到出勤救災消防車幾乎都得出動，有些駕駛經驗豐富的消防員技術還算老道，但若是開大車資歷較淺或是對轄區部份路段不是很熟的情形下對車輛、對人員都有壓力，所以立即協助建議裝設360°環景鏡頭和行車記錄器。



周福安說，感謝陳宏宗議員長期對消防工作的支持，協助購置包括救災用防爆胸燈、頭燈、防煙面罩等救命器材，這次更是彌補消防車的視線死角如同「第三隻眼」讓出勤安心不少。關山消防分隊長賴垣志指出，車體過大的消防車因為有了全方位的環景鏡頭和行車記錄器裝置，讓同仁們感受開車壓力紓緩不少，也不再視開車出勤為畏途了。