2023國泰世華旭村盃全國少年足球賽　2／2起台東開踢

▲2023國泰世華旭村盃全國少年足球賽 2/2-2/5台東開踢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣旭村文教推展協會舉辦「2023年第13屆國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽」2至5日在豐里國小足球場舉行，參賽球隊為國內少年足球公開組及學校組頂尖球隊，共32支球隊參賽，其中男生球隊24支、女生球隊8支。

上午10時在豐里國小舉行開幕式，由國泰世華基金會董事長李明賢主持，台東縣體育會足球委員會主委陳德勝、豐里國小校長蔡見明、教育處副處長黃玉燕等貴賓一起為選手們加油、打氣，場面溫馨熱鬧。

董事長李明賢表示，9年前兼任基金會董事長後力主將資源放在偏遠縣市，於是選擇台東大樹親子計畫，以行動幫助清寒或變故家庭，鼓勵努力向學學生享有受教權。同時舉辦公益講座，及支持體育活動，贊助每年辦理的「旭村盃全國足球邀請賽」，今年已是連續第5年支持，未來仍將持續相挺。

副處長黃玉燕表示感謝5年來國泰世華銀行基金會冠名贊助及教育部體育署的補助，讓孩子更安心比賽，過去3年在新冠疫情影響下，基金會仍堅持辦好每場比賽，非常不容易。國泰世華旭村盃已邁入第13屆，參賽隊伍為國內各(級)及少年足球賽事前四強隊伍，是國內公開組及學校組球隊每年僅一次能一較高低的機會，希望比賽順利圓滿。