只要車子可以到都不算遠！醫界奧斯卡王蘭福醫師　接任部東院長

▲王蘭福宣布未來新營醫院醫師群也將支援台東，雙方大合影期盼團結一心。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

「只要車子可以到的地方，都不算遠！」憑著以人為本、偏鄉行醫多年的關懷和堅持，去年剛剛榮獲衛福部醫事人員優良獎的台南新營醫院副院長王蘭福，2日正式接任衛福部台東醫院院長公職，將以「整合社會資源、關懷在地需求」為目標服務台東民眾。

3日的履新儀式中，新任院長王蘭福當場宣布台東與新營合作，未來將有新營醫院醫師群支援看診，2院同仁以熱烈掌聲回應；王蘭福在新營醫院服務期間，協助病患在醫院與社區間獲得完善的醫療照顧，同時設置住宿型長照機構，連結出院服務銜接長期照護服務，打造醫養整合的長照體系，以完整的照護管理經驗拿下衛福部第9屆優良醫師榮耀。

▲部東卸任院長樊聖與各科室拍照留念，同仁盛讚他是暖心院長。（圖／記者楊漢聲翻攝）

新任的王院長本科為胸腔內科，稍早在苗栗醫院執醫時曾為咳不停的78歲阿嬤診斷出肺腺癌，及時轉介外科手術切除右肺葉0.8公分惡性腫瘤，當時家人以為只是小感冒，及早治療之後對王再三致謝；他還經常開車2、3個小時巡迴新竹、雲林偏鄉，照顧使用呼吸器的弱勢患者。人緣極佳但行動力超強的王平淡的說，「真的沒什麼啦！病人在哪裡，我就在哪裡，只是這樣」。

卸任院長樊聖在疫情期間發揮公衛醫院實質戰力，執行專責醫院任務期間帶領地方對抗病毒，當時是台東第一家接收衛福部PCR檢驗儀器的醫療院所，讓台東民眾安心不少，在第二波疫情時將檢驗科整新、升級儀器，成為當地自動化檢驗首屈一指的部立醫院，並設置「南島藝廊」提供藝文單位長期佈展；3年多任期的最後一天，樊與各科室同仁道別，幾位女員工哭到聲淚俱下感謝他的指導與關心，盛讚他是最暖心院長。