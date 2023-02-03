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台東縣府攜手全聯　推出好釋+1快閃活動

▲4、5日及11、12日，於全台全聯福利中心門市啟動「買釋迦送一粒釋迦活動」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲4、5日及11、12日，於全台全聯福利中心門市啟動「買釋迦送一粒釋迦活動」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

台東縣政府為多元行銷鳳梨釋迦媒合各通路市場，全聯福利中心自去年12月產季開始，立即於全台1105家門市販售鳳梨釋迦，為持續刺激買氣，再加碼分別於2月4、5日及2月11、12日，於全台門市啟動「買釋迦送一粒釋迦活動」。

「釋時候，迦點清爽」為提供消費者鮮果以外品嘗方式，縣長饒慶鈴與全聯福利中心合作，親自拍片說明鳳梨釋迦風味特性，同時指導消費者製作清爽無負擔，兼顧視覺及味覺的鳳梨釋迦優格，期盼透過不同料理方式，擴大國內市場銷量，同時讓消費者用更多元化方式品嘗鳳梨釋迦好滋味。

饒慶鈴提到，釋迦被BBC評選為世界最營養食物第2名，鳳梨釋迦不僅口感Q彈風味佳，更富含蛋白質及維生素C、B1與B2等成分，是營養價值相當高的水果，除鮮果切丁食用外，也可去皮去子，切丁冷凍後食用，口感濃郁香甜更顯特色，呼籲國人用新台幣，將好釋帶回家。

農業處許家豪處長指出，台東縣鳳梨釋迦種植面積約2,800公頃，推估產量約1萬9千公噸，現因外銷受阻，銷量銳減、果價不如以往，產地農民多數咬牙苦撐，感謝全聯福利中心自外銷受阻起，2年來一路相挺鳳梨釋迦農民，在產地最需要內銷通路時，伸出援手，於各門市積極協助銷售，幫助農民度過難關。

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