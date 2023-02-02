中資建玉米廠「離空軍基地僅19公里」　美空軍：重大國安威脅

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中資在北達科他州建玉米廠「離空軍基地僅19公里」　美：國安威脅

▲▼北達科他州大福克斯空軍基地（Grand Forks Air Force Base）。（圖／翻攝自Facebook／Grand Forks Air Force Base）

▲北達科他州大福克斯空軍基地（Grand Forks Air Force Base）。（圖／翻攝自Facebook／Grand Forks Air Force Base，下同）

中央社

美國空軍向北達科他州聯邦參議員表達，中資在當地建造的玉米濕磨加工廠計畫「對國安構成重大威脅」。當地市政官員因而表示，會採取行動阻止這項一度被視為經濟利多的計畫。

中國阜豐集團斥資7億美元興建玉米濕磨加工廠的計畫預定地距離北達科他州大福克斯空軍基地（Grand Forks Air Force Base）19公里遠，一些當地民眾對於潛在間諜活動引以為憂。

北達科他州州長柏根（Doug Burgum）、兩名共和黨籍聯邦參議員胡文（John Hoeven）、克芮麥（Kevin Cramer）去年7月催促聯邦政府就相關安全風險加速審查。

▲▼北達科他州大福克斯空軍基地（Grand Forks Air Force Base）。（圖／翻攝自Facebook／Grand Forks Air Force Base）

美聯社報導，經常同時發生的美中安全和貿易問題導致兩國緊張與日俱增，商業關係也隨之緊繃。

中國於1月30日批評美國管制技術輸出之舉違反貿易規則。因為擔心存在間諜活動，美國軍隊已經禁止軍方裝置下載中國短影音分享應用程式TikTok，全美近半數的州也禁止州政府設備使用TikTok。

胡文和克芮麥於1月31日公布空軍助理部長韓特（Andrew Hunter）的信函，內文指出大福克斯空軍基地是美軍空中和太空任務的中心。

韓特寫道：「擬議的計畫對國家安全構成重大威脅，不管就短期或長期而言，對我們在當地的任務可能都有重大影響。」這封信沒有提出阜豐集團威脅何在的證據，也未詳細說明允許該公司建玉米廠可能構成何種風險。

儘管如此，這已經足以讓地方當局對該計畫採取行動。

胡文和克芮麥在聯合聲明中表示：「我們認為該市應停止阜豐開發案。我們應共同努力，尋找一家美國公司來開發農業計畫。」

▲▼北達科他州大福克斯空軍基地（Grand Forks Air Force Base）。（圖／翻攝自Facebook／Grand Forks Air Force Base）

大福克斯市長波陳斯基（Brandon Bochenski）透過聲明說道，他將要求市議會對這項計畫拒發建築許可證，且拒絕讓工地連接公共基礎設施。本來支持這項計畫的波陳斯基還指出，聯邦政府的反應「慢半拍並自相矛盾」。

美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）數位和網路空間政策計畫主任西格爾（Adam Segal）表示：「這明顯反映出人們日益懷疑對中國的貿易關係，以及針對來自中國投資的安全風險意識。」

大福克斯市議會去年2月初步核准這項玉米廠計畫，官員們當時表示，那可能是當地歷來最大的民間投資案。州長柏根本來也予以支持。

後來因為反對計畫的民意高漲，加上美中關係日益緊張，市議會於去年夏季期間對開發案的討論也越趨激烈。

空軍明確表態後，柏根也對大福克斯市試圖擋下計畫的決定樂觀其成。他在聲明中提到，支持大福克斯市另覓玉米加工業者的作法。

民營的阜豐集團生產動物營養、食品飲料、醫藥、保健、石油和天然氣等產品，也是黃原膠的主要製造商。大福克斯巿的廠區本來會是該公司在美國的首座製造工廠，初期每年玉米用量估計達2500萬蒲式耳。

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