2寶媽拚生女兒「一次懷上5胞胎」！　照完超音波縮角落哭一小時

We were a bit sad that Chloe failed her car seat test with only 19 minutes to go but we were ok with better safe than... 由 Megan Hulen 發佈於 2020年9月24日 星期四

記者黃翊婷／綜合報導

美國北達科他州一對夫妻已經育有兩個兒子，但兩人想要再生一個女兒，沒想到妻子赫倫順利懷孕後，就醫檢查竟然懷上五胞胎。赫倫透露在接受超音波檢查之後，得知胎兒可能出現併發症，一度縮在角落哭了一個小時，幸好孩子們出生之後都很健康。

根據《米諾特日報》（Minot Daily News）等外媒報導，赫倫（Megan Hulen）與丈夫約書亞（Joshua）一直很希望能有女兒，加上她患有多囊性卵巢綜合症（Polycystic ovary syndrome，簡稱PCOS），好不容易生下兩個孩子，但都是男孩，於是夫妻倆決定再拚拚看，沒想到真的順利懷孕，而且還是自然排卵懷上的，並非透過人工受孕。

▲赫倫的孩子因為早產曾住進加護病房觀察。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

後來赫倫前往醫院照超音波，這才知道自己竟然一次懷上五胞胎，然而，多胞胎大多都會面臨早產的風險，而且出現併發症的機率較高，讓她一度難過到縮在角落哭了一個小時，幸好後來整個孕期及生產過程都很順利，雖然寶寶提早在32週時出生，還在加護病房住了3個禮拜，但出院後身體狀況都很健康。

赫倫坦言，五胞胎的性別為4個女孩、1個男孩，小兒子馬修（Matthew）出生時被診斷出罹患軸前面骨發育不全症候群（Nager syndrome），所以住院時間比較長，「那真是一個艱難的時期」，還好後來也平安出院。如今全家人團聚，夫妻倆要照顧兩個尚年幼的兒子，還要照顧5個新生兒，每天的生活都很忙碌。

赫倫樂觀表示，鄰居和親友雖然都很想提供幫助，但考量到美國新冠肺炎疫情尚未趨緩，大家仍選擇謹遵健康指南，就怕帶來不好的病菌害寶寶生病，「所以我們決定按照醫院的加護病房時間表來進行照護，包含換尿布、餵奶等等」，結果意外上手，也不再像一開始那樣手忙腳亂，生活過得相當幸福。