快訊／台南PVC工廠竄火燃燒　甲苯化學品起火濃煙衝天

彰化一名40歲黃男經營流動賭場，看好北斗奠安宮人潮，在宮後街承租一處工廠鐵皮屋，準備大撈一筆，卻因為堵場出入人流過多，「推筒子」 聲音過大而露餡，1月31日深夜寒流來襲，警方破門查緝時，赫見小小的鐵皮屋內竟擠滿30多名賭客，現場還有點鈔金，監視器及無線電一應俱全，專業程度讓警方咋舌。