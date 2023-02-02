快訊／台南PVC工廠竄火燃燒　甲苯化學品起火濃煙衝天

記者林悅／台南報導
台南西港區新興街201巷1家工廠，2日下午2時41分許發生火警，初報該鐵皮工廠從事PVC製造，廠內甲苯起火，119馬上派遣七股、佳里、安定、將軍、西港、麻豆、鹽水、新市等消防分隊及第三大隊各式消防車20多部及人員30多人前往搶救，火場係1樓鐵皮建物，面積約200平方公尺，現場冒出火舌及大量濃煙，消防人員布多條水線，全力射水搶救中。
▲台南西港區新興街201巷1家PVC工廠發生火警，現場冒出火舌及大量濃煙，消防人員布多條水線，全力射水搶救中。（圖／記者林悅翻攝，下同）
記者林悅／台南報導
台南西港區新興街201巷1家工廠，2日下午2時41分許發生火警，初報該鐵皮工廠從事PVC製造，廠內甲苯起火，119馬上派遣七股、佳里、安定、將軍、西港、麻豆、鹽水、新市等消防分隊及第三大隊各式消防車20多部及人員30多人前往搶救，火場係1樓鐵皮建物，面積約200平方公尺，現場冒出火舌及大量濃煙，消防人員布多條水線，全力射水搶救中。
▲台南西港區新興街201巷1家PVC工廠發生火警，現場冒出火舌及大量濃煙，消防人員布多條水線，全力射水搶救中。（圖／記者林悅翻攝，下同）
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