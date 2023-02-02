媽祖面前搞賭場「推筒子」！寒流夜擠鐵皮屋露餡　30人被逮

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名40歲黃男經營流動賭場，看好北斗奠安宮人潮，在宮後街承租一處工廠鐵皮屋，準備大撈一筆，卻因為堵場出入人流過多，「推筒子」 聲音過大而露餡，1月31日深夜寒流來襲，警方破門查緝時，赫見小小的鐵皮屋內竟擠滿30多名賭客，現場還有點鈔機，監視器及無線電一應俱全。

▲北斗警方破獲流動職業賭場。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲流動職業賭場設備齊全。（圖／記者唐詠絮翻攝）

北斗警分局表示，近期接獲情資反映，轄區宮後街民宅有職業賭場，立即成立專案小組積極蒐證，於1月31日深夜見時機成熟，持搜索票以迅雷不及掩耳攻入查緝，當場查獲賭場黃男、負責把風的陳姓男子、屋主與賭客等31人。

據悉，這群賭客有男有女，來自北斗及溪州附近鄉鎮，年齡介於30歲至80歲之間，當天寒流來襲，警方不動聲色摸黑重捶破門窗直搗賭場時，賭客一度被嚇得驚惶失色，賭金也來不及藏，全散落一地，被警方帶回，狼狽不堪。

警方在現場查扣抽頭金及賭資共30萬1,700元、賭具麻將40顆、骰子、點鈔機、帳冊、記帳表、監視器、無線電等證物，全案調查後將黃、陳兩嫌依涉嫌刑法268條營利賭博罪送辦；賭客則依違反社會秩序維護法裁罰(各裁處9,000元罰鍰)，澈底蕩除該職業賭博場所。