天冷防中毒！北市低收熱水器補助3千元　省荷包又顧安全

▲ 民眾申請熱水器補助。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑／台北報導

入冬寒流接續來襲，台北市消防局統計近3年來，仍有8起因燃氣熱水器造成的一氧化碳中毒災例，共造成1人死亡及21人受傷，經分析災例原因，皆為燃氣熱水器使用不當，且民眾因天氣寒冷，易緊閉門窗，導致通風不良，造成意外發生，故鄰近冬季，防範一氧化碳中毒仍是居家安全的重要工作。



▲消防人員探訪民眾住家熱水器安全。（圖／記者黃彥傑翻攝）

為提升臺北市市民朋友的居家安全，「臺北市政府消防局112年度防範一氧化碳中毒補助遷移或更換熱水器執行計畫」將於112年1月1日起開始受理，補助名額共計400戶，每戶補助新臺幣3,000元，並以本市低收入戶為優先補助對象，額滿即截止申請。補助對象提出申請後，消防局將派員到府訪視，如確認熱水器裝設位置不當，或是型式不正確，即符合計畫申請補助資格。

▲申請補助流程。（圖／記者黃彥傑翻攝）

臺北市政府消防局各行政區申請專線如下：

(1)萬華區、中正區、文山區：02-2729-7668分機7115或7142

(2)大安區、信義區、南港區：02-2729-7668分機7215或7216

(3)中山區、松山區、內湖區：02-2729-7668分機7315或7341

(4)大同區、士林區、北投區：02-2729-7668分機7417或7418