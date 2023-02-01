9月大女嬰遭活活悶死　托嬰中心4保母起訴！母淚控：根本殺人

▲女嬰遭棉被蓋頭而窒息死亡。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市板橋區某托嬰中心去年4月間，一名9月大女嬰被棉被蓋頭窒息身亡，當時孩童母親控訴，保母用棉被將她女兒蓋住全身，甚至隔著棉被用手摀住口鼻，並用腳踩在女兒身上，一邊用吸塵器吸地板，認為這根本就是殺人！新北地檢署考量當時還有3名保母在場，卻仍讓意外發生，依過失致死罪起訴4人。

孩童母親表示，在把女兒送給托嬰中心照顧前，都是由她自己照顧，自己的女兒健健康康、從未漲過尿布疹，可是送進托嬰中心才沒幾天就感冒，甚至長尿布疹、紅屁股，短短9天就發生這麼嚴重的事情，這不單單只是過失致死，她女兒的死因真相一定要公諸於世，依法還給家長公道。

▲女嬰母親在立委陪同下召開記者會，控訴托嬰人員是殺人凶手。（圖／記者林銘翰攝）

孩童母親再指，照顧者用棉被蓋住她女兒的全身，甚至用手隔著棉被摀住口鼻，「還用腳夾住我女兒的腳，讓她無法動彈、無法呼吸」，甚至還把地墊甩蓋在女兒身上，一邊用吸塵器吸地板、一邊用腳踩身體。

孩童母親痛批，照顧者沒有進行任何緊急措施，直到其他人員發現異樣、叫不醒孩子，才緊急撥打119專線求救，「我認為這根本就已經是殺人凶手，須受到應有的制裁。」

社會局表示，案發當天得知徐姓幼兒於亞東醫院急救無效，立即與托嬰中心聯絡，該中心初步說明托育人員在照顧該幼兒時，有棉被覆蓋幼兒臉上之情形；另家長已赴海山分局報案，進入刑事司法程序。

▲女嬰在緊急送醫後仍宣告不治。（救護示意圖／記者陳雕文攝）

案發後隔天社會局於早上8點到該中心稽查，調閱相關的影像，發現該幼兒於下午1點多仍有活動狀態，接近2點老師安撫幼兒午睡時，持續有將棉被蓋頭並側身以腳置於棉被上10多分鐘，到了下午3點後，陸續有孩子起床並有將該幼兒棉被拉起，畫面可見該幼兒呈現趴姿，到了5點老師來確認該幼兒狀況，發覺有異常，隨即急救並撥打119。

由於該托嬰中心在案發日有師生比不符之情形，且因照顧疏失釀成悲劇，因此社會局依違反兒童及少年福利與權益保障法，對托嬰中心及保母各處以24萬元罰鍰。該中心也在2個月後歇業。

檢方調查未發現其他幼童有受虐的情形，但當時孩子被棉被蓋住，現場4保母卻無人注意到異狀，導致意外發生，依過失致死罪起訴4人。