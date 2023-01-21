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社會 社會焦點 保障人權

憑一個紅包袋！　警幫亡者找到失散親人送最後一程

▲恆春警分局所長陳永豐與同仁警員黃俊豪協助王婦找到胞妹兒子 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春警分局所長陳永豐與同仁警員黃俊豪協助王婦找到胞妹兒子 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

王姓婦人日前過世，委託親友在恆春鎮找尋多年未連繫的妹妹，恆春警分局獲報積極協助，員警憑著一個空的紅包袋上姓名及模糊的地址，辛苦找到其住處，讓胞妹及時送她最後一程，讓家屬感動落淚，表示足慰亡母在天之靈

▲恆春警分局所長陳永豐與同仁警員黃俊豪協助王婦找到胞妹兒子 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春警分局所長陳永豐與同仁警員黃俊豪協助王婦找到胞妹兒子 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

日前恆警春分局龍水派出所接獲尤姓女子請求協助，表示其母親高齡過世，也委託陳姓親友至恆春鎮龍水里內尋找多年未聯繫之阿姨，她再拜託警方幫忙。

由於陳女僅憑以一只空紅包袋上名字及稱居住龍水所轄區自來水廠附近做為尋人線索，有如水中撈月；所長陳永豐獲悉後與同仁警員黃俊豪至相關地點，挨家挨戶拜訪尋問，果然皇天不負苦心人，終在自來水廠附近找到其胞妹的兒子，並轉知王姓婦人過世一事，親屬希望阿姨能一同送她最後一里路。

尤女於得知員警尋獲其母親胞妹，激動落淚，並表示其亡母在天之靈必得安慰。所長陳永豐等員及時尋獲亡者胞妹兒子並通知參加最終告別式，深得民眾感謝，有效促進警察正面形象，為民服務之舉足為同仁表率。

分局長林明波表示，現今家庭型態以小家庭為多數，傳宗接代後各立家業，長輩逐漸凋零後，往往與原生家庭成員疏離，員警協助亡者於啟程前尋獲原生家庭之親屬，實為難能可貴。

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