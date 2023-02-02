尪外遇消失2月！一回家就喊離還提「1要求」　她冷回：你趕緊走吧

▲大陸一名人妻表示，外遇的丈夫若執意要離婚，只能淨身出戶。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

圖文／CTWANT

大陸一名人妻控訴，外遇2個多月未歸的丈夫上（1）月28日突然回家做了一桌好菜，在一家四口吃飯期間提出離婚；她對此表示，對方若執意要走，只能淨身出戶，一旁的兒女也紛紛應聲附和，支持媽媽的決定。

綜合陸媒報導，大陸河南省一名人妻日前於網上發布一段影片，內容為控訴自己的丈夫為了外遇竟有2個多月未歸，直到農曆大年初七（28日）才突然回家，結果在剛進家門之際便哭了出來，讓她一頭霧水，「你哭啥啊？你在哭啥？」

人妻指出，丈夫回家後先是親自下廚做了一桌好菜，在一家四口吃飯期間表示想離婚，還提出一要求，要把送煤氣桶的生意拿回自己手裡，不過被她回絕；她強調，對方若執意要走，只能淨身出戶，並將她之前一手發展起來、全家賴以為生的運送煤氣桶的工作交由她打理，而一旁的兒女也紛紛應聲附和，支持媽媽的決定。

人妻也好奇詢問丈夫，「你為什麼要急得那麼快的離婚呢？你急個啥？」之後見對方不斷盯著手機，遲遲未回答，她終於不忍了，「一大早就玩手機玩到現在，你趕緊走吧，你的心也不在這個家了你走吧。」

消息曝光後掀起熱議，網友紛紛表示「可開心的事就是孩子都向著媽，沒有說一家人要怎樣怎樣，替犯錯的人找藉口」、「這妻子脾氣挺好還讓他趕緊走」、「哪裡有什麼老實人，遇到事了都不老實」、「這位妻子，很冷靜，很克制，沒有口出惡言，點讚」、「孩子沒白養」。

延伸閱讀

▸ 踢爆小甜甜嫩尪說謊！健身房老闆怒嗆：編故事「假裝受害者」

▸ 印度神童再拋新預言：2023將有6大危機 點名中國大陸爆這嚴重問題

▸ 婦科男醫疑偷拍女患者私密照 PO網嗨喊「下班放浪形骸」遭停職