陳建仁首次院會六都市長關注6項議題　陳宗彥：溝通平台會延續

記者陳家祥／台北報導

新任行政院長陳建仁2日召開首次行政院會，邀請六都市長列席。政院發言人陳宗彥會後主持記者會轉述會議內容，強調六都市長的溝通平台會持續，會隨時聯繫、不一定要在院會後；另外，六都市長會中也針對交通建設、大眾運輸、自來水管修繕更新，還有國土計畫、稻作停灌、統籌分配款等6大議題，有提出意見。

▲行政院發言人陳宗彥主持院會會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）



陳宗彥轉述，茶敘、院會中，6位市長都分別提出地方關心的議題，這些議題也在茶敘中一一跟6位首長有非常好的互動，幾位市長也對目前閣員們有所表示讚許。

陳宗彥提到，有幾個部會首長主動跟市長進行議題溝通，茶敘時就6都所提的問題，找國發會主委龔明鑫、交通部長王國材、經濟部次長曾文生、農委會主委陳吉仲、內政部長林右昌、財政部長莊翠雲、主計長朱澤民等人交換意見。

陳宗彥說，幾位市長對於交通建設、大眾運輸、自來水管修繕更新，還有國土計畫、稻作停灌、統籌分配款有提出意見，院長也都請各部會有所溝通和說明，詳盡的六位市長了解。

另外，陳宗彥也說，院長今天特別送六都市長2本書，一本是「小大人公衛素養課」，一本是「因果螺旋」，這都是院長在過去時間針對傳染病、公共衛生所寫下的書。

陳宗彥說，小大人是跟長期寫親子人際關係的作家胡妙芬合著，用插畫方式呈現對於傳染病公共衛生科普的部分，適合親子閱讀，也有提到新冠肺炎。因果螺旋則是推理科普書，用邏輯推理跟科普概念，讓閱讀者能更清楚科學概念，也有提到全球關注的新冠肺炎。

至於中央地方溝通平台的部分，陳宗彥說，今天的會議氣氛融洽，完整陳述六都面對的問題，跟中央攜手合作，未來在院會部分，會持續邀請六都首長列席，至於未來的茶敘，是否一定需要？會尊重六都首長行程，議題上需要的時候，六都市長有必要做溝通協調，會由副院長召集大家，隨時聯繫，「未來溝通平台會持續，不一定一定要在院會後」。