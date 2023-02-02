中小企業受疫情衝擊嚴重　行政院：以補貼貸款協助轉型

▲國發會副主委高仙桂出席院會會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

近幾年台灣表面上經濟情勢大好，但實際上中小企業受到疫情衝擊最嚴重，行政院長陳建仁2日首度主持院會，就裁示要對受疫情衝擊的中小企業、攤商等，提出減輕負擔的目標。對此，國發會副主委高仙桂說，在3800億的特別預算裡面有特別編列相關經費，規劃朝補貼、貸款方式，協助中小企業進行轉型。

針對經濟展望、景氣走向的看法，陳宗彥說，要藉由特別條例協助在疫情中面對困境的企業，同時也做產業升級的方案。這部分也是結合未來在國際經濟趨勢上所要做的調整，院長也特別請財經首長，一定要務必注意到國際局勢的變化，提早做預測跟方案。

至於要如何協助中小企業等受疫情影響的業者？有無相關計畫？陳宗彥表示，國發會提到，特別條例會針對中小企業跟商家作具體協助的方案。

國發會副主委高仙桂表示，在照顧中小企業、推動產業與中小企業升級方面，在3800億的特別預算裡面有特別編列相關經費，是由經濟部負責，目前規劃朝補貼、貸款方式，協助中小企業進行相關智慧化、低碳化的設備軟體投資，協助廠商重新設計產線。

此外，也針對中小企業的工廠朝合法、永續且有效率的方法來改善，這中間也包括對中小企業的升級轉型專案貸款。高仙桂指出，相關對中小企業協助的方面，會等立法院通過特別條例後，即盡速提出特別預算到立法院進行審議，以協助中小企業數位化轉型、淨零轉型的工作。