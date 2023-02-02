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被岳父灌醉！他大讚「老婆雪乳」：你女兒很色　遭甩巴掌下場GG了

女婿過年與岳父把酒言歡，酒後卻口無遮攔直接把老婆的閨房性事講出來，讓女方一家人超傻眼。（示意圖／PhotoAC）

▲女婿過年與岳父把酒言歡，酒後卻口無遮攔直接把與老婆的閨房性事講出來，讓女方一家人超傻眼。（示意圖／PhotoAC）

圖文／鏡週刊

親友們的聚會，小酌一番總是能讓氣氛更加歡樂，不過有些人喝完酒不僅「酒後吐真言」，還非常失控！一名人夫在網路上懊惱表示，他在大年初五載著老婆回南部娘家，晚上與岳父把酒言歡，但喝得太開了，不自覺的將太太的私密性事，當著岳父面前直接爆料出來；更大讚岳父母，給了老婆一對特別的「雪乳」，當場被在場的妻子甩巴掌，岳父也一臉不悅的閃人。人夫也非常懊悔，不知道以後該如何面對岳父。

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原PO在《Dcard》發文透露，自己因為工作關係，拖到大年初五才帶老婆回南部娘家，原本計畫要在娘家待上3天，晚上還與岳父把酒言歡。結果原PO與岳父越喝越多，已經有點不勝酒力，感到越來越暈，這時岳父突然問道：「跟我女兒結婚快一年了，覺得怎麼樣呀，我教得不錯吧？」

而茫茫然的原PO竟然直白的回應岳父：「你女兒很色會自己騎上來，還有那口技我都沒忍住」。更荒唐的是，他當時完全沒注意到岳父的臉色已經開始鐵青，還繼續加碼爆料表示：「謝謝爸媽給她這麼好的基因，這麼特別的一對雪乳，我很喜歡揉」。

接著原PO還向岳父爆料一連串與妻子的閨房私密性事後，當場被一旁的妻子呼了一巴掌，這時他才被打醒，並看到岳父一臉不悅地離開現場，隔天看到自己也是板著臉不說話。他表示，因為他酒後亂吐真言，搞得他與妻子本來要在娘家多住幾天，最後只好與妻子提早打包走人，更十分懊悔，不知道後續該如何跟岳父破冰。

網友看完原PO的所作所為，不留情面的痛批：「真的是87，酒量不好就不要喝多」「酒後會講這種話的人，不管對象是誰都很低俗好嗎？」「你讓岳父腦子裡面有無限畫面了」「岳父：我教的不是這個啊」「完了，超尷尬。以後不只你跟岳父尷尬，你老婆以後看到他爸也會互相覺得尷尬，我是他爸聽到這種話一定覺得超噁心」。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。




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