抗衡中國　美時隔30年重啟索羅門群島大使館

▲布林肯1日發布聲明表示,美國正式重啟駐索羅門群島大使館,做為華府抗衡中國、加強太平洋地區關係的一環。(圖/路透)

文/中央社索羅門群島首都荷尼阿拉1日綜合外電報導

時隔30年,美國今天正式重啟駐索羅門群島大使館,做為華府抗衡中國、加強太平洋地區關係的一環。

Last February, I announced that the United States would establish an embassy in Solomon Islands. Now, that pledge is a reality. The United States is a Pacific country, and we are taking another important step forward in helping deliver for our people and for the region we share. pic.twitter.com/lilp0ywZl9