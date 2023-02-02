研究：默沙東「新冠口服藥物」恐引發新突變！　最大隱憂曝光

▲默沙東集團研發的新冠口服藥「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

研究指出，美國藥廠默沙東集團（Merck & Co.）研發的新冠口服藥「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）可能在一些患者體內引發新冠病毒的新突變。此前就有一些科學家警告，其作用機制可能創造出更具傳染性或更威脅健康的變異株，最終導致問題。此論文1月27日發表在臨床醫學網站medRxiv，尚未經過同儕審查。

默沙東研發新冠口服藥物「莫納皮拉韋」，2021年底獲得美國食品藥物管理局（FDA）授權，並以品牌名「利卓瑞」（Lagevrio）販售。藥物作用原理是，在新冠病毒基因組裡創造能避免病毒在人體內複製的突變，以減少重症機會。

不過，來自美國、英國弗朗西斯．克里克研究所（Francis Crick Institute）及倫敦帝國學院等機構的科學家指出，他們在數十位病患身上提取的病毒樣本裡，發現與「莫納皮拉韋」有關的新病毒突變。

▲2022年底，中國批准「莫納皮拉韋」附條件進口，並在解除防疫限制後引爆搶購潮。（圖／CFP）



《彭博社》指出，儘管這些突變尚未顯示出更致命或更容易逃脫免疫的性質，但其存在本身就突顯了改變病毒遺傳密碼的風險，這項研究也再度引發人們對於默沙東藥物的擔憂。

默沙東反駁這項研究的觀點，發言人喬瑟夫森（Robert Josephson）回應，「沒有證據顯示任何抗病毒藥物導致流行變異株的出現。根據有效數據，我們不認為『莫納皮拉韋』可能造成新的、有意義的新冠變異株出現。」他指出，研究作者僅假設突變與「莫納皮拉韋」療法有關，卻沒有直接證據顯示，突變就出現在服用默沙東藥物的人身上。

對此，FDA表示不會對第三方研究發表評論，並且正與新冠藥廠合作，評估其產品對抗變異株的活性。