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年後減重刻不容緩！天冷吃鍋不增重　慎選湯品及鍋物是王道

▲▼火鍋有菜有肉 慎選湯底 健康吃也能瘦。（圖 ／門諾醫院提供，下同）

▲▼火鍋有菜有肉，慎選湯底吃健康吃也能瘦。（圖 ／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

10天年假，除了豐盛年菜，隨著聚會的增加，熱量也是不斷累積，過了一個年，免不了多胖3-5公斤，減肥計畫刻不容緩。門諾醫院營養科主任鍾慧珍表示，年後減重，除了增加運動量，清淡的湯品及粥品也是減重的好選擇，民眾不坊試試看，吃的健康也能瘦得漂亮。
 
天氣冷颼颼，氣溫持續下探，薑母鴨、羊肉爐各式溫補再度上桌，讓原本想在年後減重的民眾大嘆：與「瘦下來」的距離越來越遠了！對此，門諾醫院營養科主任鍾慧珍表示，減重其實不需要苛待自己，低熱量的湯品及暖呼呼的粥，也是減重的好選擇。

▲▼火鍋有菜有肉 慎選湯底 健康吃也能瘦。（圖 ／門諾醫院提供，下同）

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吃粥再搭配蛋白質 增加飽足感。
 
天氣冷大家都喜歡吃熱熱的，火鍋、煲湯甚至是各式粥品都是最佳選擇，但如果要減重，如何吃是關鍵。鍾慧珍說，一般人會覺得火鍋的熱量高怎麼可能減重，但其實火鍋有肉、有菜，也算是營養均衡的一餐，只要在湯底及食材上多加留意，一樣可以放心吃。例如；選擇熱量較低的昆布、蔬菜或是海鮮鍋，食材上避開過多的加工食品，醬料以天然的蒜頭、辣椒、清醬油等來取代沙茶，不僅減少鈉含量的攝取，熱量也少了一大半。值得提醒的是，無論是哪種湯底，都最好節制喝，且一定要在肉類、火鍋料等高油脂的食材下鍋前先喝，才不會喝進過多的熱量及油脂。另外，喜歡喝湯的民眾，則可選擇熱量低又有飽足感的紫菜蛋花湯、蘿蔔玉米湯、薑絲蛤蠣湯或是番茄豆腐湯等，不僅暖胃也能達到減重的效果。

▲▼火鍋有菜有肉 慎選湯底 健康吃也能瘦。（圖 ／門諾醫院提供，下同）

多蔬菜 少加工食品 火鍋也是減重選擇。
 
至於粥品主要是隨著配料的不同，攝取的卡路里也會不同，由於粥的熱量密度低，因此減重時吃粥也是不錯選擇，但仍需搭配蛋白質及蔬菜，才不會飽得快餓得也快。以白粥為例，想減重的民眾可再搭配海帶、豆干、肝連等熱量低的滷味拼盤或是一盤青菜，如此不僅能夠增加蛋白質攝取，也能增加飽足感。

▲▼火鍋有菜有肉 慎選湯底 健康吃也能瘦。（圖 ／門諾醫院提供，下同）

香菇雞湯暖胃又兼顧健康。
 
鍾慧珍指出，減重沒有捷徑，但只要有恆心、毅力，就一定能夠達到減重目標。很多人以為只要一餐不吃就會瘦，其實這是錯誤的觀念，想減重，三餐均衡飲食更顯重要，民眾不妨先從調整烹調方式及飲食習慣，再搭配適當運動，相信一定能夠達到健康減重的目標。

▲▼火鍋有菜有肉 慎選湯底 健康吃也能瘦。（圖 ／門諾醫院提供，下同）

適當運動加速減重。
 
營養師強調，除了飲食上的調整與控制，水分的補充可以讓減重事半功倍，一天至少補充2000cc以上的水分，有效幫助新陳代謝。若不喜歡白開水，建議可以冷泡茶或是在開水中加入少許檸檬調味，督促自己養成喝水好習慣，才有機會瘦身成功。。

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關鍵字：

減重慎選湯品鍋物健康漂亮撇步王道

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