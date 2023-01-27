啪啪愛揉胸「他摸出硬塊」竟是乳癌　救女友一命！全場讚：貴人

▲乳癌為台灣婦女發生率第一名之癌症。（示意圖／亞大附醫提供）

記者施怡妏／綜合報導

乳癌是台灣婦女癌症發生率的第一名，也是婦女十大死因之一，一名男網友表示，愛愛時習慣摸胸部，某次突然摸到硬塊感，立刻帶女友看診做檢查，結果被診斷出乳癌二期，目前正在治療。貼文一出，網友直呼「你是妳女友的貴人」，也有人指出，自己得乳癌也是男友發現的。

男網友在Dcard發文，「幫女友摸出乳癌…愛惜女伴請多多檢查乳房」，與女友愛愛都會習慣摸乳房，某次突然摸到沒摸過的硬塊感，女友說不會痛，但他總覺得奇怪，於是立刻安排看診，檢查後結果為乳癌二期。

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女友得知後心情低落，他也貼心陪伴女友進行後續的治療，也奉勸大家，「各位女孩、女孩的伴侶記得定時檢查身體有沒有什麼異狀，如果有請盡快求醫，祝大家身體健康」。

貼文一出，有網友表示，大多數乳癌患者都是被伴侶發現的，「醫生說很多乳癌患者都是另一半發現硬塊的，女生還是要多自我檢查比較好」、「我家人也有相同經驗！我姑姑也是被姑丈摸到硬塊，覺得怪怪的，後來也是乳癌三期，馬上切除」、「去年7月底也是被男友摸到硬塊，8月初做切片後續就開刀拿掉了，我到現在依舊很感謝男友，不然我自己可能真的會很晚才發現」、「其實乳癌被發現，很高比例都是男伴發現的」。

▲胸部出現異狀不可忽視，否則恐成遺憾。（示意圖／取自LibreStock網站）

事實上，外科醫師江坤俊過去曾分享乳癌知識，有硬塊又會疼痛大部分是乳腺發炎，會有紅腫熱痛的感覺；而最常見的乳癌徵兆是摸到一塊「不太會移動的硬塊」，但只要遇到硬塊，無論會不會滑動，還是建議大家去檢查較為保險。

醫師強調，平時的「自我檢查」是最重要的，有兩個要點可讓檢查更精確：

1.洗澡時或睡前檢查，且要記得用壓的。

2.月經來第10到第14天檢查；或是每個月固定一天。

另外，江坤俊再補充，癌症有許多非典型症狀，「3大徵兆」也可能是乳癌，可多加觀察：

1.乳房的皮膚狀態：

若突然變紅、莫名起疹或凹陷，但不會痛，小心可能是乳癌吃到皮膚。

2.乳頭凹陷：

有些乳癌會躲在乳頭正底下，就可能把乳頭變凹，但要注意，有些人是天生的，若是原本正常狀態卻突然凹陷，就會建議要檢查。

3.乳房疼痛：

如果是某個點固定疼痛，卻沒摸到硬塊，也可能是瀰漫性乳癌，沒有固定形狀才會壓不到硬塊。