年假太長和親友伴侶關係緊張？8方法幫「有心人」重建正向人際關係

▲高達10天的年假，不少人因為返鄉、長時間與家人相處，而多有摩擦。無論是面對親友或伴侶，想建立長遠且健康的關係，都需要多花心思經營。（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

對於每個人來說寶貴的關係，無論是朋友、家人、親子或伴侶，都可能會因為一陣子的密集工作或生活壓力，而導致關係缺乏互動並進入停滯期。甚至今年高達10天的年假，也有不少人因為返鄉、長時間與家人相處，而多有摩擦。所謂的「重新點燃火花」，不只可以運用在與另一半的感情上，面對珍視的朋友與家人，若以同樣的心思對待，也能好好維繫感情。國外網站Bright Side提出8種「重建關係」的方法，幫助所有「有心人」重新建立良好正向的人際關係！

1. 不要忽視家人和朋友

每個人身邊多少都會遇見「見色忘友」的人，Bright Side提醒，有時與另一半的關係太好，可能就會忽視其他關係，但如果日常生活的話題與習慣，一切都圍繞在伴侶身上，就容易把原本的社交、工作和家庭生活隔離開來。對於另一半過度依賴的人，還可能容易產生害怕孤獨、焦慮、強迫性思維、對分手的恐慌等行為。最嚴重者，甚至只和另一半交流，拋開個人夢想、工作等目標，因此Bright Side率先提醒讀者需要及時認清這一點，不要為了另一半忽視家人、朋友，忽略這些也很重要的社交生活。

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2. 與其猜想，不如直接關心詢問

面對稍微停滯的關係，不妨先想想對方在這段期間需要什麼？可以如何讓他們更快樂，對這段關係是否有更正面的看待與期待？但與其不斷猜想、不斷試探對方的心思，不如直接詢問並關心他們到底需要什麼。「你需要什麼？」、「我有什麼讓你不高興的地方？」 或「我可以幫你做什麼？」這類的關心與開放式問答，都可以讓對方感受到關注，進而開啟討論與對話。

3. 嘗試了解「相處無聊」背後的原因

面對許久未見的朋友或家人，話題聊完後是不是難免會有「相處無聊」的感覺？但Bright Side提醒，無聊的感覺有時很微妙，很難辨別是否「真的感到無聊」，同時這種感覺可能也會化作其他形式出現，比如表現出容易憤怒、惱怒或吸引力減弱等。當發現相處時有這樣的情況開始發生，最好的練習就是問問自己「讓我有這種感覺的內在原因是什麼」？通常多半是出自於有段時間「少了互動」、「了解較少」等因素，並非真的對這段關係、眼前這個人感到厭煩或無聊。

想突破「相處無聊」的屏障，Bright Side建議可以重拾過去雙方喜歡一起做的事，主動為對方做一頓飯或送一份貼心的美食或禮物，依照彼此的意願，製造不一樣的相處模式，打破過去常規，賦予關係一些新的刺激！

4. 在相處與獨處之間，找到平衡點

健康的關係不代表無時無刻都要黏在一起，需要一個人的時間與空間，也絕不是因為對伴侶、家人或朋友失去熱情，畢竟有些事就是自己獨自做或是找特定朋友一起做才會更開心。幫自己找出喜歡和特定對象一起做的事，或是喜歡自己一個人做的事，讓伴侶、家人和朋友了解，在相處與獨處之間找到平衡點，讓適當的距離累積對彼此的想念，就能為下次的相處帶來更多的期待。

5. 以幽默應對糟糕的狀況

與家人朋友一起玩得開心很重要，和伴侶在困難的時候能相互扶持、苦中作樂，也是讓感情升溫的關鍵。想要靠日常生活的小事情維繫感情，其實可以靠彼此才懂的哏、小遊戲，或是日常的散步等休閒活動來建立。這些小事物可以打破習以為常的重複，為關係帶來積極性。

6. 如有必要，可以考慮單獨或關係治療

諮商治療不一定是維繫關係的最後選擇，但在某種程度上，當事者可以試著從一個客觀公正的觀察者中受益。無論是伴侶，甚至親子、家人，透過諮商都能為他們提供情感支持，並改善心理健康以及和對方的生活與溝通。

7. 專注在「自我分化」

「自我分化」乍聽起來很複雜難懂，但它的意思其實很簡單，意即「能夠保持自我意識，獨立於伴侶關係之外」，也就是說，讓關係中的人都能保持自我，享受與他人的合作活動，單獨體驗時也能怡然自得，無論自己與其他人相處或獨處，對於彼此都還是能擁有滿足感。

8. 關注彼此積極的一面

人們的通病就是，往往只注意他人「沒做到」或「做不好」的事，一旦看人事物的角度偏頗了，就容易對特定事物與人保持消極想法，想要促使自己改變看待人事物的方式，不妨試著先列出對於自己和對方來說，有正向價值的事物與作為，當有消極情緒時可以出去散散步，讓自己精神煥發、維持積極正向的思維。