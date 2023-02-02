北韓嚇哭！南韓近期試射「怪獸導彈」堪比核武　能鑽地炸金正恩堡壘

▲玄武-5型若攜帶高爆藥，可以破壞深達100公尺的金正恩地下堡壘。（圖／翻攝自YouTube，下同）

記者羅翊宬／編譯

隨著北韓（朝鮮）核武、導彈威脅日益增強，為提升對於北韓的威懾能力，南韓研發出爆炸威力堪比核彈的「怪物級導彈」玄武-5型，該款鑽地型飛彈攜載全球最重的8至9公噸彈頭，能精準打擊金正恩100公尺深的地下堡壘。最新消息指出，南韓將於明（3）日進行試射，然而該說法卻旋即遭到南韓國防部否認。

分析認為，南韓官方否認的原因在於保密，不過考量到須檢測飛彈性能，試射得須在近期之內完成。

根據《韓聯社》，南韓軍方昨（1）日表示，目前內部正在進行怪物級導彈玄武-5型的研發，甚至有觀測指出南韓軍方將在國防科學研究所（ADD）位於忠清南道泰安郡的安興實驗場進行試射，預計飛彈將往西南方飛行約300公里，為此當局預計3至4日針對該海域發佈航行警報。

不過隨著試射最新款飛彈的消息不脛而走，南韓國防部旋即澄清，「3日並未預定在安興海域進行海上實彈射擊訓練」。

報導分析，通常試射飛彈等消息為軍方內部的高度機密，因此在消息走漏後南韓軍方旋即感受到龐大壓力，雖然有可能因此改變試射日期，但因為必須檢測新款飛彈的性能，短時間內必須進行試射。

報導指出，雖然南韓軍方並未對外公開導彈的正式名稱和各項數據，但該款飛彈被認為是「玄武-5型」，能夠攜載8至9公噸重的強大威力彈頭，其推力為75噸力（tf，ton-force），飛彈到達頂點後能產生10馬赫以上的下降速度，而若能將彈頭重量減少至1公噸以下，射程將可達3000公里以上，成為南韓首款中程彈道飛彈。

南韓軍方表示，目前美國、中國、俄羅斯等國所持有的彈道飛彈彈頭重量通常在1公噸上下，然而南韓所持有的玄武-5型能攜載的彈頭重量最多可到8至9公噸，一旦同時針對敵方發射數枚玄武-5型飛彈，其產生的爆炸威力不輸核武。

▼南韓在國軍日活動影片中首度公開新研發的飛彈玄武-5型

據悉，南韓曾於去年國軍日（10月1日）首度公開新研發的飛彈玄武-5型。

另外，美國國會研究服務處（CRS）證實，北韓所研發的新型短程彈道飛彈（SRBM）「北韓版伊斯坎德爾」KN-23能夠攜載核彈頭；至於北韓預告今年4月將發射軍事偵察衛星，實際上很有可能是進行洲際彈道飛彈（ICBM）的試射。

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