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北約秘書長日經專訪「警告中國」：改變台海現狀將造成嚴重後果

▲▼北大西洋公約組織祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）訪問日本。（圖／路透）

▲北大西洋公約組織祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）訪問日本。（圖／路透）

文／中央社

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格1日表示，中國「沒有正當理由」來恫嚇台灣，而且中方改變台海現狀的任何嘗試，都會對區域和全球安全造成「嚴重後果」。

史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在日本東京接受日經亞洲（Nikkei Asia）訪問時說，北約憂心中國的威脅言論以及在台海的「脅迫行徑」，並強調防止北京動武至關重要。

他表示：「中國威脅台灣沒有正當理由，而且圍繞台灣發生衝突不符任何人的利益。」

「中國嘗試運用軍事力量來改變現狀的任何企圖，都將對東亞造成嚴重後果。而它也會對北約盟邦和全球安全帶來後果。」

史托騰柏格作上述發言之際，由30個西方國家組成的北約愈來愈擔心北京的影響力日增。北約去年在戰略概念文件中首度提及中國，並指稱中國對歐洲-大西洋安全構成「體制性挑戰」。

史托騰柏格說「中國不是敵人」，並稱北約成員國將繼續就武器控管、氣候變遷和其他議題與中國交涉，「儘管如此，如果我們不揭露中國所作所為，及其對我方安全的後果，就會是北約盟邦的疏忽」。

他表示，務必要「避免任何改變現狀的行為以及運用軍力來強迫統一，這是給中國的訊息」。

在當前情況下，北約也在深化與澳洲、日本、紐西蘭、韓國等亞太國家的關係。

史托騰柏格抵達東京前先在韓國停留，與韓國總統尹錫悅會面。他在東京也拜會日本首相岸田文雄，兩人矢言將加強雙方關係。

史托騰柏格表示，北約「樂見」日本計劃增加國防預算。

日本今年輪值七大工業國集團（G7）主席國，史托騰柏格說：「日本是全球重要行為者，我們非常樂見日本領導，並期待日本在G7的領導。」

隨著俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭邁向第2年，史托騰柏格表示，北約「必須做好長遠之計」，因為當前仍看不見俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）「為和平作準備」的跡象。

他說，北約對烏克蘭提供「空前程度的支持」後，必須保持支持，「這份支持每天都在戰場上造成影響」。

他表示，「如果我們想為烏克蘭的衝突獲得一個磋商產生的和平解方，讓烏克蘭成為一個主權獨立國家，那麼我們就必須提供軍援」，「今天運送的武器可為明日的和平解決創造條件」。

至於瑞典和芬蘭申請加入北約一事，史托騰柏格則表示，他「有信心」兩國將成為北約成員國。然而作為北約成員國的土耳其不批准這兩個北歐國家加入，土耳其近期還表示，由於與瑞典的關係惡化，可能只會批准讓芬蘭加入北約。

但史托騰柏格指出，瑞典與芬蘭加入北約的進度已是北約現代史上最快。他無法確切說明兩國何時會變成員國，但這個進度證明北約的門戶開放。

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